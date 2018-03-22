秘魯總統請辭 檢方要求禁止離境

2018-03-22 22:56 中央社 利馬21日綜合外電報導



秘魯總統庫辛斯基。 路透 分享 facebook

在國會進行彈劾表決前夕，秘魯中間偏右派總統庫辛斯基又遭控買票，而陷入新的醜聞，他今天黯然宣布辭職。消息人士指出，檢方已向法官提出要求，禁止庫辛斯基離境。

路透社報導，在國會正式接受庫辛斯基（PedroPablo Kuczynski）請辭、由副總統維茲卡拉（MartinVizcarra）宣誓接替之前，庫辛斯基仍享有總統的豁免權。但司法界消息人士透露，秘魯反貪腐檢察官今天要求法官禁止庫辛斯基離境。

79歲的前華爾街銀行家庫辛斯基曾是美國公民，他承諾以「合憲且有序的」方式過渡權力，以終結被他形容為導致執政近乎不可能的敵對政治氛圍。

料於23日被維茲卡拉取代的庫辛斯基否認不法指控，他責怪掌控國會的右翼反對黨害他的5年任期提前結束。

庫辛斯基預先錄製的影片在他離開總統府時播出。他告訴全國：「我過去近60年的人生一直誠實自持，反對派卻試圖把我刻畫成貪腐的人。」

但庫辛斯基也說：「我認為，我辭職對國家最好，我不想成為國家追求團結與和諧之路的絆腳石。」

國會原定22日以「道德上不適任」為由表決庫辛斯基彈劾案。議長賈拉瑞塔（Luis Galarreta）表示，國會已同意接受庫辛斯基請辭，不會進行表決。

賈拉瑞塔說，他將在23日中午左右為維茲卡拉監誓。