印度駐聯合國代表：中印是亦敵亦友的關係

2018-03-22 22:53 中央社 新德里22日專電



印度常駐聯合國代表艾克巴魯丁今天在華府一場演說後指出，印度與中國的關係是「亦敵亦友」（frenemies），儘管雙方有分歧，但仍相互合作。

印度新聞信託社（PTI）報導，艾克巴魯丁（SyedAkbaruddin）是應邀在華盛頓喬治城大學夏福爾紀念講座（Howard Schaffer Memorial Lecture）發表演說後，在答覆現場問題時提出上述觀點。

艾克巴魯丁說，好萊塢有個術語現在很流行，那就是「亦敵亦友」，這就是印度和中國的關係。印度和中國交往，也與中國競爭。在一些領域，中印一起合作；在一些領域，雙方同意彼此存在歧見而繼續向前。

他舉例，印度已經參與中國的發展倡議如亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB），但反對中國的「一帶一路」倡議。

艾克巴魯丁表示，「對我來說，『一帶一路』不是正常的多邊門徑，我們沒有參與。」

中國提出「一帶一路」倡議稱，將強化亞歐非的連結與合作，但「一帶一路」中的旗艦計畫「中巴經濟走廊」通過印度主張擁有主權的巴基斯坦控制克什米爾，印度因而反對「一帶一路」。

艾克巴魯丁認為，印度與中國這種「亦敵亦友」的關係，可以提供其他國家借鑑。

他說，也許其他國家可以從中印關係中學習，例如中印雖然擁有世界最長的未劃定邊界，但過去40年以來，在雙方邊界地帶無人傷亡。