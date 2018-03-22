俄羅斯斡旋 首批叛軍將撤離敘利亞東古塔

2018-03-22 22:04 中央社 敘利亞哈拉斯塔22日綜合外電報導



敘利亞政府軍轟炸東古塔區數週後，撤離叛軍和平民的協議終於在俄羅斯斡旋之下達成。巴士已在一個遭砲火摧毀的小鎮外待命。

法新社報導，在敘國政權的盟友俄國居間協調下，這項協議昨天宣布。協議可能凸顯政府鞏固東古塔區（Eastern Ghouta）附近首都大馬士革的努力，已經取得重大進展。

從哈拉斯塔鎮（Harasta）撤離的這項計畫定於格林威治標準時間上午5時（台灣時間下午1時）開始，但法新社記者從哈拉斯塔鎮邊緣的政府檢查哨報導，撤離計畫有所延宕。

掌控哈拉斯塔鎮的強硬派伊斯蘭反叛組織黎凡特自由人伊斯蘭運動（Ahrar al-Sham）發言人表示，他們仍將執行撤離。

一名參與談判的委員會成員說，1600名戰士和他們數以千計的家屬可望撤離。這項撤離協議可能對目前掌控另外兩個區域的叛軍組織形成更大的跟進壓力。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，敘國政府軍今天對大馬士革這處郊區發動攻勢時，至少造成19位平民喪生。

這個總部位在英國的組織指出，光是對薩瑪卡（Zamalka）地區的襲擊就造成16位平民死亡。

敘利亞人權瞭望台組織表示，敘國政權和俄國發動這項襲擊，但莫斯科當局否認空襲東古塔。