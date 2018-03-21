全法明日百餘場示威 法鐵籲民眾改日出行

2018-03-21 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



法國全境明天（22日）將有一百多場示威，抗議政府的公部門改革政策，法國鐵路公司呼籲民眾取消或延遲旅程。

此次春季罷工將從22日開始，法國鐵路工人、公務員、教職員、醫護人員、養老院、首都巴黎的首都圈的公共交通、民航管理員都將展開大規模罷工，要求捍衛購買力與工資，反對政府對公部門的改革。

法國國際廣播電台報導，全法將在這一天上演逾140場示威遊行活動；在巴黎，遊行人群將在下午從經濟部門口、巴黎東站等地向巴士底獄廣場前進。政府預計在總統馬克宏的五年任期內，削減12萬個公務員職位，從2020年起每年減少財政負擔45億歐元。

春季罷工將持續到6月底，將對民眾出行、兒童校園看護等帶來眾多影響。就本周而言，鐵路方面，只有40%的高鐵TGV、50%的區域快鐵TER、25%的城際鐵路Intercité，和30%的巴黎首都圈鐵路會正常運行。法鐵在其官網上建議預計22日出行的民眾，「取消或延後」出門。

22日的罷工並不會大範圍波及巴黎公車系統，而地鐵、輕軌和公車車班也幾乎維持正常。

在客機方面，23日將有法航的10家工會號召罷工，管理階層稱公司將確保在戴高樂機場起降的中短程航班的75%會正常運作；在奧利機場起降的、以及在該機場進行的省際轉機的航班60%可維持正常。