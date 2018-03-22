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文在寅將訪越 越南媒體關注

2018-03-22 00:54中央社 河內21日電

南韓總統文在寅（圖左）22日起將正式訪問越南3天，與越南國家主席陳大光（圖右）舉...
南韓總統文在寅（圖左）22日起將正式訪問越南3天，與越南國家主席陳大光（圖右）舉行會談。圖為兩人去年在越南峴港開啟APEC企業諮詢委員會對話前合照留念。 美聯社
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南韓總統文在寅明天起將正式訪問越南3天。由於南韓政府去年11月提出「新南方政策」及兩國經貿等領域的合作，文在寅此行受到越南媒體的廣泛關注。

越南外交部指出，文在寅訪越期間將與越南國家主席陳大光（Tran Dai Quang）舉行會談，共同出席越韓企業論壇，見證兩國多項合作協議的簽署儀式。文在寅也將會晤越南共產黨總書記阮富仲、總理阮春福與國會主席阮氏金銀等高層領導。

越通社新聞網站等媒體報導，越南與南韓於1992年建立外交關係後，兩國關係日益向前發展，雙方於2001年設立全面夥伴關係，2009年提升為戰略合作夥伴關係，充分體現兩國領導和人民對深化兩國各領域的友好合作關係的意願和決心。

報導指出，南韓目前成為越南最重要夥伴之一，是越南第一大投資國、第二大政府開發援助供應國和第二大旅遊和貿易夥伴。除了雙邊合作外，越南與南韓也是在國際和地區多邊框架的重要夥伴。

報導引述越南駐南韓大使阮武秀（Nguyen Vu Tu）指出，南韓政府目前積極推進「新南方政策」，越南一直重視並願意進一步加強與南韓各領域合作與友誼關係。

報導說，文在寅此行訪問在越韓戰略合作夥伴關係日益發展的背景下進行，將取得良好和務實成果，有助增進兩國高層領導政治互信與友誼關係。

越南南韓文在寅
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