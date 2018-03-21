聯合國人權會議發言 楊建利質疑中共代表性

2018-03-21 20:34 中央社 布魯塞爾21日專電



非政府組織代表楊建利昨天在日內瓦聯合國人權理事會議上發言，質疑中共政權在會上代表中國的資格，中國大陸代表3度提出秩序問題打斷，會議主席還是讓楊建利發言完畢。

非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）顧問、中國異議人士、中國公民楊建利一開場就表示，「中共政權是否有資格」在聯合國人權理事會上「代表中國？」

這時出席的中國大陸代表提出秩序問題，質疑楊建利假藉非政府組織名義混入會議發言，要求主席制止，主席隨後請楊建利針對主題繼續發言。

聯合國人權理事會第37屆會議自2月26日至3月23日在日內瓦召開，昨天會議上多數代表以英語發言，但楊建利和大陸代表都說中文。

楊建利接著細數1949年中共建政以來在反右、大躍進、文化大革命、1989年六四、迫害「零八憲章」等運動中，造成數千萬人死亡，也批評中共近年來大搞個人崇拜和集權，廢除國家主席任期限制。這時大陸代表再度要求主席制止但仍徒勞無功。

楊建利繼續發言表示，中國走回個人獨裁，並升級箝制言論、逮捕維權人士、大肆拆毀教堂，在北京等大城市驅逐低端人口，一度因公民抗爭而產生的自由空間幾乎被壓制殆盡。

他最後以一個提問結束發言，一個完全蔑視世界人權宣言、違背聯合國人權公約的政權，是否有資格在聯合國人權理事會代表中國？此時大陸代表第3度提出秩序問題，表示發言應針對主題即1993年世界人權大會通過的維也納宣言及行動綱領。結果楊建利在90秒發言時間內，讀完他的發言稿。

人權理事會昨天近3小時的會議錄影，可以在聯合國網路電視（UN Web TV）上觀看全程，楊建利的發言從2小時21分57秒開始，大約5分鐘。

「紐約時報」網站昨天刊出美聯社對這件事的報導。

楊建利（Yang Jianli）在推特（Twitter）帳號上把相關經過與發言稿貼出，聯合國觀察的網站對這個事件有英文詳細報導。

楊建利曾參加六四民運，後移居美國，2002年被中共以間諜罪與非法入境罪關押5年，2007年離開中國大陸。