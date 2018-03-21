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以色列承認07年空襲敘核設施 原因是不想伊朗獲核武

2018-03-21 17:39聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

以色列21日首度證實在2007年曾空襲敘利亞一處疑似核反應爐，而在以國正式承認此事後，該國情報部長卡茲（Israel Katz）推文表示，這是向伊朗傳達訊息，也就是以色列不會讓其獲得核子武器。

卡茲說：「該行動及行動的成功表明，以色列絕對不會允許核子武器落入威脅其生存之人手中，亦即當時的敘利亞和伊朗。」

2007年，以色列在代爾祖爾（Deir al Zour）省庫巴鎮（ Al-Kubar）執行了空襲行動。

以國坦承11年前曾對敘利亞一處疑似核設施進行空襲。路透
以國坦承11年前曾對敘利亞一處疑似核設施進行空襲。路透
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以色列空襲伊朗
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