已故利比亞強人格達費之子賽義夫要選總統

2018-03-21 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



已故利比亞強人格達費(Gaddafi)之子賽義夫(Saif al-Islam Gaddafi,45歲)宣布有意問鼎利比亞總統大位。2011年格達費遭北約推翻前,原本就安排賽義夫接班。革命發生後,賽義夫遭Zintan市的民兵扣押,直到去年夏天才獲釋。