泰警逮電信詐騙集團 1台嫌杜拜落網

2018-03-20 23:00 中央社 曼谷20日專電



泰國警方跨境到阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）破獲電信詐騙集團，逮捕22名嫌疑人，其中21名泰國人、1名台灣人。

泰國觀光警察局接獲線報，有專門以電話詐騙泰國民眾的集團躲在中東，經通報後由阿拉伯聯合大公國警方逮捕22名嫌疑人，19日由副局長蘇拉契（Surachet）率隊赴中東瞭解案情。

泰國警方表示，根據阿聯警方資料，這個詐騙機房在當地租屋一年多，22名嫌疑人中有1名是台灣人，其餘是泰國籍，專門詐騙泰國民眾，全案將由兩國聯合偵辦。