前總統涉嫌收受外國資金競選 首遭約談

2018-03-20 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



利比亞領導人格達費（右）2007年訪問巴黎，與當時的法國總統沙克吉（左）握手。（法新社） 分享 facebook 法國前總統沙克吉被控2007年競選總統時，收受利比亞強人格達費500萬歐元（約台幣1億8000萬元），違反法國不得接受外國資金競選的規定，20日遭警方約談到案並遭拘留。

現年63歲的沙克吉，被拘留在巴黎西北郊的楠泰爾鎮。法國調查人員依法有權將沙克吉拘留48小時，之後必須決定，是將初步調查升級為正式調查，還是釋放他。遭到正式調查有可能導致受審。

法國當局2013年開始調查本案，但20日是沙克吉首次因本案遭警方約談。沙克吉始終否認不法。

沙克吉自2007至2012年擔任法國總統。這是沙克吉面臨的第二起重大司法調查，第一起是他被控在2012年競選連任時，競選開支超過法定上限，他已因此案面臨審判。

利比亞案首次遭披露是在2012年，法國獨立調查媒體Mediapart報導，沙克吉2007年競選總統時，曾收受格達費500萬歐元。

2016年，黎巴嫩裔法國軍火商塔克丁向Mediapart宣稱，曾在2007年法國總統大選前不久，將來自格達費、總共裝了500萬歐元現金的三只皮箱，親手交給沙克吉和他的競選總幹事蓋昂。路透報導，本案調查工作主要根據塔克丁提供的證據，塔克丁自己因為1990年代對巴基斯坦的軍售案而被調查。

2007年沙克吉就任總統後不久，格達費就到法國進行國事訪問，並簽署多項商業協議，是格達費數十年來首次訪問西方國家，沙克吉為此遭到輿論砲轟。不過，中東「阿拉伯之春」人民起義潮爆發後，沙克吉卻力挺北約對利比亞的軍事行動，最終導致格達費在2011年被推翻並命喪叛軍之手。

利比亞案調查工作原本低調，直到今年一月，被檢方懷疑把格達費資金輸送給沙克吉競選陣營的法國商人德朱里，在倫敦因本案被捕。法國當局正尋求將他引渡回國。

沙克吉2012年5月卸任後，政治醜聞纏身，但到目前為止，沒有一件導致他被定罪。