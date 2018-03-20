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87歲孫越叔叔病況曝光！一年送急診7次無人知

南非總統要求國稅局長請辭遭拒 先予以停職

2018-03-20 16:56聯合報 記者張佑生╱即時報導

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）逼走前總統祖馬（Jacob Zuma）就任後大力肅貪，開除財政部長後又要求國稅局長 Tom Moyane 請辭未果，19日晚間也宣布予以停職。祖馬本人上周五也遭到警方起訴多項貪瀆罪名。

南非總統拉馬福薩14日在國會詢答。歐新社
南非總統拉馬福薩14日在國會詢答。歐新社
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