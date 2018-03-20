英相：脫歐過渡協議達成 各界較篤定

2018-03-20 03:13 中央社 倫敦19日綜合外電報導



英國首相梅伊的發言人今天表示，英國與歐洲聯盟就脫歐過渡期的安排達成協議，將使商界和一般人民感到比較篤定；並說，英、歐雙方對達成全面脫歐協議很有把握。

這名發言人告訴記者：「首相對我們在和歐盟談判獲得較多進展、從而能使商界和一般人民對實施階段（即過渡期）比較篤定，感到高興。這個實施階段將促成平穩脫歐，也將使我們能依目前條件與歐盟貿易，直到2020年。」

他在被詢及、英國是否放棄了原則時說，這本來就是談判，而談判涉及「雙方相互讓步」。