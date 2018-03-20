美飛機公司授權 印度將獨家生產F-16

2018-03-20 01:25 中央社 新德里19日專電



為爭取印度120架單引擎戰機訂單，美國洛克希德馬丁公司高層今天再加碼宣布，在印製造F-16戰機不只是裝配生產線而已，將是全球「獨家」生產F-16。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）戰略與商業發展副總裁拉爾（Vivek Lall）告訴「印度新聞信託社」（PTI），印度生產F-16將是獨家的，為印度工業提供獨一無二的機會，「成為世界最大的戰機生態系統」。

雖然許多戰機製造商都表示願意在印度總理莫迪「來印度製造」（Make in India）政策下，把戰機生產線移到印度，以爭取印度戰機訂單，但迄今沒有一家如洛克希德馬丁提出獨家在印度生產的條件。

拉爾受訪時再次向印度推銷F-16戰機說，F-16仍是美國空軍的骨幹，並透過升級把F-16的壽命延長到2045年，且有來自F-22和F-35的技術升級，讓F-16變得更強大。

他也強調，F-16是競逐印度單引擎戰機訂單中，唯一通過性能和工業規模驗證的戰機，可滿足印度生產營運和「來印度製造」的需求。

至於美軍太平洋艦隊司令哈里斯（Harry Harris）最近兩度在國會證詞中，支持美國向印度出售F-35，傳印度政府也有興趣，拉爾表示，任何F-35潛在新客戶都是從政府對政府層級展開的，「我們沒有立場代表美國政府或印度政府發言」。

印度空軍計畫採購120架單引擎戰機，外界認為以F-16和瑞典紳寶（SAAB AB）的獅鷲（Gripen）戰機最有希望；但有媒體報導，印度國防部有意要求空軍開放雙引擎戰機也參與競標，讓波音F-18等雙引擎戰機又有翻身機會。

印度國防部計畫在幾周內提出採購規格徵求說明書，以進入採購戰機的第一階段，有意爭取這筆訂單的戰機製造商最近都非常活躍，不斷對外釋放消息。