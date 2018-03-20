安倍醜聞纏身 民調新低

2018-03-20 00:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



最新民調顯示，日本首相安倍晉三的支持率降至2012年回鍋掌權以來的新低點，反映安倍夫婦捲入日本政府將國有土地低價賣給森友學園的醜聞，已重創民眾對安倍政府的信任，政局動盪也拖累日股19日一度重挫，日圓因避險需求而升值。

朝日新聞最近發布的民調指出，安倍內閣的支持率比上次調查銳減13個百分點至31%，為安倍2012年回鍋擔任首相以來的最低紀錄。日本新聞網（NNN）的調查也顯示，安倍的支持率下滑13個百分點到30.3%，也是2012年來最低。

這兩份民調是在財務省上周坦承修改呈交給國會的土地出售案報告後才進行。其他民調也顯示，日本民眾多認為，安倍得為這項醜聞扛起部份責任。

安倍醜聞遲未消退，加上蘋果傳出證自行開發顯示器，拖累日經225指數19日一度重挫1.4%，收盤跌0.9%至21,480.90點。

投資人也湧入日圓尋求避險，日圓兌美元19日升值0.3%，報105.68日圓兌1美元，日本銀行（央行）公布去年曾持債券的步調為總裁黑田東彥2013年上任以來最慢，證實日銀正「隱形退場」的揣測，支撐日圓升勢。