英國脫歐 敲定過渡協議

2018-03-20 00:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



英國與歐盟19日大致同意一項過渡期協議，同意英國在21個月內「有秩序退出」歐盟。圖為英脫大臣戴維斯（左）和歐盟代表巴尼耶。 歐新社 分享 facebook 英鎊走勢 圖／經濟日報提供 分享 facebook 英國與歐盟19日大致同意一項過渡期協議，同意英國在21個月內「有秩序退出」歐盟，激勵英鎊兌美元匯價19日盤中急升逾1%，升破1.40美元關卡。

在英國與歐盟19日敲定初步的脫歐過渡期協議後，英鎊匯價隨即扶搖直上，兌美元升值1.03%至1.4088美元，為2月初以來首度升破1.40美元，兌歐元也升值0.72%至1.1420歐元。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）與英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）說，他們已同意過渡時期的條件，並稱這項為「決定性的一步」。英國與歐盟希望這項過渡期協定的條款能在本周舉行的歐盟高峰會簽訂。

脫歐過渡期將從2019年3月29日持續至2020年12月底，目的是要為雙方未來永久的關係鋪平道路。這21個月的過渡期將提供英國企業更有力保證，避免明年陷入硬脫歐的麻煩。

這項有條件的過渡期協議，是脫歐談判開始以來英國取得的最有價值的一項經濟保證。戴維斯說，這項協定在過渡期間提供企業更多確定性，而且涵蓋漁獲配額保障。

不過仍有包括北愛爾蘭邊界在內的議題待解決。巴尼爾說，研擬中的協議將包括一項緊急「備援」選項，以避免出現英國首相梅伊反對的硬邊界 。英國廣播公司（BBC）主編艾德勒說，這意味著，若沒有找到其他解決方案，北愛爾蘭將繼留歐盟關稅同盟，但梅伊說這是任何英國首相都不會簽字的事。

巴尼耶說，在脫歐之後，有關英國在歐盟的120萬居以及歐盟在英國的450萬歐盟居民的權利，雙方也達成一項保障協議。 雙方仍待協商過渡期的其他議題包括：歐洲法院在英國的角色，英國未來能否與非歐盟國家協商貿易協定，以及英脫後的直布羅陀問題。