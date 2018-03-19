鑽制裁漏洞！北韓去年靠出口它 順差大增2.39億元

2018-03-19 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



北韓長年電力短缺，境內供電嚴重不足，但即便面臨「電力荒」，目前遭聯合國制裁的北韓仍持續出口電力大賺外匯。華爾街日報19日報導，去年北韓向中國大陸電力出口量增長91%，對陸電力貿易順差從前年的260萬美元猛增820萬美元（約台幣2.39億元）至1080萬美元。