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鑽制裁漏洞！北韓去年靠出口它 順差大增2.39億元

2018-03-19 23:12聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

北韓長年電力短缺，境內供電嚴重不足，但即便面臨「電力荒」，目前遭聯合國制裁的北韓仍持續出口電力大賺外匯。華爾街日報19日報導，去年北韓向中國大陸電力出口量增長91%，對陸電力貿易順差從前年的260萬美元猛增820萬美元（約台幣2.39億元）至1080萬美元。

報導指出，聯合國對北韓制裁禁令並不包含電力貿易，雖然中國在邊境加大執行聯合國制裁力道，但仍在一些重要方面支持平壤。目前，中國與北韓共同經營至少4座水力發電站。此外，對陸電力出口激增也意味著供應給北韓民眾電力更少。

缺電嚴重的北韓，夜晚景象一片漆黑。路透
缺電嚴重的北韓，夜晚景象一片漆黑。路透
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