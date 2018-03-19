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南韓是否拘捕前總統李明博 最快21日揭曉

2018-03-19 20:35中央社 首爾19日綜合外電報導

南韓檢方今天下午提請法院批准逮捕涉嫌受賄、瀆職和侵吞逃稅等18宗罪行的前總統李明...
南韓檢方今天下午提請法院批准逮捕涉嫌受賄、瀆職和侵吞逃稅等18宗罪行的前總統李明博。 美聯社
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韓聯社報導，南韓檢方今天下午提請法院批准逮捕涉嫌受賄、瀆職和侵吞逃稅等18宗罪行的前總統李明博。逮捕與否最快21日深夜揭曉。

他是繼全鬥煥、盧泰愚、朴槿惠之後，南韓憲政史上第四位被提請法院批准逮捕的前總統。

李明博涉嫌在總統任內收受兩任情報機構首長以「特別經費」名義提供的17.5億韓元（約合新台幣5148萬元）賄賂，首爾中央地方檢察廳5日逮捕起訴涉嫌收受4億韓元「特別經費」的總統府幕僚時，將其認定為受賄從犯，並將李明博認定為主犯。

檢方認為，既已逮捕起訴從犯，如果不逮捕主犯，有失公平。

李明博還涉嫌收受三星電子以代交DAS案律師費為名提供的500萬美元（約合新台幣1億4691萬元）賄賂，加上金融機構、建築商、商社、前議員、禪院的賄賂，總額超過110億韓元（約合新台幣3億2362萬元）。

李明博還涉嫌通過由其實際控制的DAS公司逃稅數十億韓元，侵吞350億韓元，並指示DAS高階主管向自己兒子的公司等提供123億韓元的無抵押貸款，構成瀆職。

李明博另涉濫用職權，指示總統府等國家機關幫助DAS公司在美國打官司、違法洩露並隱匿總統府檔案，同時違反不動產實名制，以親信名義持有房地產。

檢方認為，本案茲事體大，涉賄金額巨大，嫌疑人罔顧物證拒不認罪，有拉攏串供或銷毀證據之虞，應當提請批准逮捕。

羈押必要性審查最早21日進行，因案卷龐雜，法院可能推遲到22日或23日決定是否批准逮捕。

李明博14日到案時只承認收受情報機構提供的10萬美元賄賂，而且矢口否認實際控制DAS公司。

預計，本案關鍵疑點，即DAS實際控制人的認定，以及李明博是否對情報機構行賄知情，即幕僚們是否向總統報告受賄事實，將成為羈押必要性審查的兩大爭議點。

檢方表示，已經掌握足夠多的壓倒性證據，越是大案、要案，越要堅持查辦一般貪腐案件的原則和慣例，李明博方面表示，檢方羅列罪狀，空口無憑。

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