過去5年 大馬逮捕382名伊斯蘭國分子

2018-03-19 20:25 中央社 吉隆坡19日專電



馬來西亞副首相兼內政部長阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今天表示，馬來西亞警方從2013年至今年2月21日已成功逮捕382名伊斯蘭國（IS）恐怖分子，打擊18項恐怖襲擊計劃。

他指出，馬來西亞警方將會繼續監督，並採取適當的保護行動，以確保馬來西亞免於受到恐怖組織的威脅。