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普亭4.0時代來臨！ 上任首要任務恐是如何安全退場

2018-03-19 10:09聯合報 記者許祖菱╱即時報導

俄羅斯總統普亭以壓倒性票數連任第四任總統。路透
俄羅斯總統普亭以壓倒性票數連任第四任總統。路透
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俄羅斯總統普亭以壓倒性票數連任第四任總統，開啟俄國接下來六年「普亭4.0」時代。但有熟知莫斯科當局人士，以及政治分析家指出，普亭下任首要任務，恐是制定他將如何轉移權力並安全退場。

英國《衛報》報導，過去六年「普亭3.0」期間，俄國與西方衝突持續加深。但普亭拔除反對派勢力、併吞克里米亞等具爭議舉動，較2012以前「普亭2.0」時代更加鞏固了他作為世代領導人，意圖讓俄羅斯重返強權的態勢。

不過，卡內基莫斯科中心政治評論員蓋茲（Konstantin Gaaze）指出：「對普亭來說，重要的是如何在下次任期找到方法轉移大權，確保當權者能保他人身安全，提供他足夠數量維安人員。」蓋茲補充道：「我認為他明白到，要當終身總統的話，這個方法更簡單。」

普亭在2007年選擇現任俄國總理麥維德夫為他的臨時接班人。當時俄國社會菁英認為，他們可以選擇支持麥維德夫，或其他反普亭候選人。但隨著現在俄國經濟萎縮，菁英階級大洗牌，俄國接班人之爭也宣告無疾而終。

有熟知莫斯科當局人士表示：「沒有人選準備取代普亭。 因此所有人都覺得，他們有可能是接班者。」

普亭在過去掌權18年期間，維繫權力的手段各不相同。他在2000年至2008年間擔任總統期間，以強勢外交手段迫使國際油價上升，並改善人民生活水準，俄國菁英也是其中受益者。此外，普亭為鞏固大權，強力排除當權者和異議人士。執政期間，普亭釋放明顯訊息給選民──我來拚經濟，你們別來搞政治。

但在2011年普亭擔任總理，麥維德夫擔任總統第四年之際，麥維德夫因為選舉舞弊、允許北約干預利比亞，導致數以萬計抗議人士上街要他下台。普亭因爲和麥維德夫公開敵對，廣獲俄國中產階級、藍領階級人民支持，鋪下道路通往「普亭3.0」時代。

目前俄國選舉因為政治不透明，很難找到普亭敵手。在此同時，俄國當局想讓一些年輕世代在不威脅普亭政權下，進入克林姆林宮服務。蓋茲提到：「這個點子是想讓政治非政治化。使相關人士不再為了權力爭奪不休，而是為國家志願服務。他們（當局）認為這可以讓局勢安定下來。」

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