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普亭得票率近77% 投票舞弊違規亂象為勝選蒙上陰影

2018-03-19 10:06聯合報 記者季晶晶╱即時報導

俄羅斯18日舉行總統大選，現任總統普亭的得票率遙遙領先，將再領導俄羅斯六年。他掌權的時間會長達近四分之一個世紀至2024年，是史達林以來第一個執政逾20年的克里姆林宮領導人。

根據俄國中央選舉委員會，大部分選票都已開出，普亭獲票近77%，比2012年大選的64%高出許多，而且在普亭強力催票下，投票率達到67%，也超越外界預期。

但據社群媒體披露的視頻和照片顯示，選舉出現許多投票違規和亂象。選舉官員則稱，他們將對所有違規進行調查，如若屬實，選舉結果將無效。投票亂象可能給普亭的連任勝利蒙上陰影。

得知初步開票結果後，普亭在克里姆林宮牆外馴馬場廣場向民眾謝票：「感謝你們的支持。」他說選民已經「認可過去幾年的成就」。他稍後受訪，對是否再次競選以爭取另一個六年任期的提問一笑置之。他說：「你說的事有點好笑。你以為我會在任直到100歲嗎？」

俄國此次大選有8位候選人，獲票次高的是共產黨的億萬富翁候選人格魯季寧，囊括約12%的選票。另有前實境秀主持人蘇布查克，以及主張民族主義的自由民主黨主席吉里諾夫斯基，分別得到2%和6%的選票。主要反對派領袖納瓦尼因盜用公款罪名留下刑事案底，不符參選資格。

投票率是外界觀察重點，克里姆林宮想方設法鼓勵民眾出門投票，包括舉辦自拍比賽、iPhone手機甚至是汽車抽獎。一些城市在投票當天搭大眾運輸工具免費，投票所旁的商家或市集提供免費食物和折扣商品，還有城市辦美食節鼓勵民眾出門投票。克里姆林宮一直期待能達到2012年的65%，最初希望衝到70%。高投票率能代表普亭獲得選民的強力託負。

但有錄影畫面顯示，俄羅斯各地市鎮有些投票所出現違規狀況，例如選務人員將選票塞進投票匭裡。

獨立的選舉監督組織「選票」（Golos）指控有近2000件違規事件，並公布如下：投票所開前就發現票匭內有選票；觀察人員進入投票所遭拒；部分選民是專車接送前來投票，恐有強迫投票之嫌；投票所網路攝影機的鏡頭被汽球或其他障礙物遮蔽。

在達吉斯坦，有位選務人員說，一群男子擋住票匭，他無法執行工作。

另有社群媒體披露的視頻顯示，在莫斯科郊區的一個投票站，監視器清楚拍到一名婦女從桌上拿起選票，然後四周觀望，看看有沒有人盯著她，然後把選票投進票箱，並重複多次。

但中央選舉委員會主任委員潘菲洛瓦說，尚無嚴重違規情事。

周日選舉也是克里米亞自脫離烏克蘭被俄羅斯兼併以來首次投票。

俄羅斯總統普亭贏得連任。歐新社
俄羅斯總統普亭贏得連任。歐新社
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