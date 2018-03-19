美日韓國安顧問會晤 談朝鮮半島非核化

2018-03-19 08:31 中央社 首爾19日綜合外電報導



南韓總統府青瓦台今天表示，美國、南韓和日本高級國家安全顧問會面，討論北韓和「朝鮮半島全面非核化」等議題。

路透社報導，青瓦台在聲明中表示，南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶與美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）和日本國家安全保障局長谷內正太郎在17日和18日會晤，討論未來北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅會談，以及金正恩與美國總統川普會面的事宜。

青瓦台表示，與會人士一致認為「重要的是不要重蹈覆轍」，且同意在未來幾週密切合作。