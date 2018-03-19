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俄羅斯中選會初步計票 普亭得票率75%繼執政6年

今天開盤前 本周不可不知的五件國際事

2018-03-19 06:46經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

中國人民銀行（央行）行長將由副行長易綱升任，普亭當選俄羅斯總統，以下是今天開盤前，最可能影響市場或值得投資人關注的五件國際要聞：

●易綱傳接掌人行

中國人民銀行下任行長可望由現任副行長、改革派易綱升任，接替已任職15年的現任行長周小川。易綱對外溝通能力良好，尤其是在人民幣匯率方面。預料此項任命應能受到各國央行首長的歡迎。

曾負責督導反腐行動的知名經濟改革家王岐山在會議上當選國家副主席。李克強再次當選中國國務院總理。

●美中貿易戰火藥味有多重？

美聯社報導，美國總統川普考慮對大陸的進口產品課徵廣泛關稅，據傳金額多達600億美元，而且最快可能在本周宣布。

美國財政部國際事務次長David Malpass周日表示，美國政府對中國市場自由化的退步感到「失望」，因為中國沒有走市場化道路，美國已退出與中國行之十年的經濟對話，他數小時後改口說自己「口誤」。

●普亭連任俄羅斯總統

現任總統普亭輕鬆當選總統，迎接第四個總統任期，能掌權到至少2024年，但當前俄國與英美等西方國家的外交緊張關係持續升高，使普亭在國際社會面臨日益被孤立的危機。普亭從1999年來陸續擔任總統或總理，已是蘇聯獨裁者史達林以來主政最久的領袖。

Fed本周料升息１碼

本周市場將暫時拋開貿易戰和政治動盪顧慮，回頭關注美國聯準會（Fed）的貨幣政策決定，一般預料會宣布今年來首次升息，但投資人將緊盯Fed主席鮑威爾的發言，從中觀察是否有任何偏離前主席葉倫漸進升息路線的蛛絲馬跡。

●美股上周五止跌，台股留意晶片股

美股三大指數上周五連袂上漲，一周下來雖仍收黑，但標普500指數終於擺脫今年來最長的連四跌處境，投資人轉而關注本周聯準會（Fed）利率動向。

道瓊工業指數上周五漲72.85點收24,946.51點，標普500漲0.2%收2,752.01點，那斯達克綜合指數變動不大但收在平盤之上。總結一周，道瓊工業指數跌1.6%，標普和那斯達克各跌1%和1.3%。

半導體股也值得關注，分析師陸續調升晶片股目標價，美光上周五漲3%，連續兩周周線漲幅在10%以上，也帶動費城半導體指數上周一度創下盤中歷史新高。

●美台高層官員可互訪

美國總統川普16日簽署「台灣旅行法」，正式生效成為美國法律文件，可望讓美台間高層級官員互訪解禁。中國駐美國大使館提出強烈不滿並堅決反對。

人行副行長易綱。美聯社
人行副行長易綱。美聯社
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