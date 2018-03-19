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川金會 南韓外長：相信金正恩正評估中

2018-03-19 02:12中央社 華盛頓／赫爾辛基18日綜合外電報導

南韓外長康京和。 美聯社
南韓外長康京和。 美聯社
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南韓外長康京和在今天播出的訪談中指出，北韓領導人金正恩正就美國總統川普出人意表接受會談邀請的決定進行「評估」。

法新社報導，康京和（Kang Kyung-wha）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）中說：「我們認為北韓領導人現正進行評估。」

「我們寧願相信他們，在發布公開訊息前給他足夠時間去考量。」

北韓與瑞典官員在斯德哥爾摩展開3天會談，昨天結束，進一步的會談可望在芬蘭舉行。瑞典在北韓境內為美國提供領事服務。

與此同時，芬蘭媒體報導，北韓外務省北美局副局長崔康一（Choe Kang Il，譯音）今天抵達芬蘭，將與美國和南韓官員共商川金會事宜。

多個不同報導分別指出，崔康一可望與已退休的美國外交官史蒂芬斯（Kathleen Stephens）見面。

瑞典在西方國家與北韓之間扮演居間聯絡的關鍵角色。瑞典外長華爾史特龍（Margot Wallstrom）週末已與北韓外長李勇浩（Ri Yong Ho）會談。

朝鮮半島緊張情勢因平壤的核計畫而越演越烈了好幾個月，川普本月稍早同意跟金正恩會談，震驚全球。川普做出決定後，為這場歷史性會談設定可靠議程的工作便緊鑼密鼓展開。

不過會談的具體時間和地點未定，北韓甚至還沒有證實曾經做出這樣的會談邀請。

北韓瑞典芬蘭
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