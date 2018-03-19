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馬尼拉亭閣飯店火災 7台人驚險逃生

2018-03-19 01:12中央社 馬尼拉18日專電

菲律賓馬尼拉亭閣飯店（Manila Pavilion Hotel）18日上午10...
菲律賓馬尼拉亭閣飯店（Manila Pavilion Hotel）18日上午10時以前發生火災，造成3死6傷，起火原因仍在調查中。 美聯社
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馬尼拉亭閣飯店今天發生火災，造成3死6傷，有7名台灣旅客及時逃脫，有驚無險。中華民國駐菲代表處人員前往慰問，並協助他們與飯店協調，希望能取回重要證件及物品。

位於馬尼拉灣畔的馬尼拉亭閣飯店（Manila Pavilion Hotel），上午10時以前發生火災，造成3死6傷，都是飯店賭場員工，起火原因仍在調查中。

中華民國駐菲律賓代表處領務組人員下午前往飯店，確認死者沒有外國人，大約晚上7時，得知有7名台灣人入住在這家飯店，全部已被送到鄰近的馬尼拉大飯店安頓。

這7名台灣人分屬2個團體，他們倉皇逃生，來不及攜帶重要證件及隨身物品，駐菲代表處僑務組人員與菲律賓台商總會會長江福龍前往慰問，並協助他們與馬尼拉亭閣飯店聯繫，希望能回房間取回財物。

一名住在頂樓的彭姓台灣旅客向中央社記者表示，他上午9時30分出外運動剛回房間，正在樓下吃早餐的友人打電話告知失火，他立即搭電梯下樓，到達一樓時濃煙密布，「很嗆人！」

彭先生說，逃出飯店時看到2樓及3樓均已竄出濃煙，這時住在高層樓的住客都還不知道失火，「防災機制包括警鈴，完全都沒有啟動。」

馬尼拉亭閣飯店是一棟22層樓高的建築物，有300多間客房。

由於火場安全考量，7名台人截稿時暫時未能獲准回房取回隨身物品，駐菲代表處表示已啟動急難救助機制，將提供一切必要協助，如果拿不回護照等證件，也將發出臨時旅行文件，讓他們能及早返回台灣。

馬尼拉菲律賓
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