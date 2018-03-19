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俄諜毒殺案 俄外交官：毒劑可能出自英國

2018-03-19 00:58中央社 倫敦18日專電

俄羅斯雙面間諜和女兒在英國遭神經毒劑攻擊，俄羅斯駐歐洲聯盟（EU）大使契斯何夫（Vladimir Chizhov）今天在節目中暗示，攻擊兩人的化學物質可能來自英國實驗室。

66歲的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和33歲女兒尤莉4日失去意識，倒在英格蘭西南部...
66歲的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾和33歲女兒尤莉4日失去意識，倒在英格蘭西南部索爾茲伯里一處購物中心外的長椅，目前人在醫院，情況危急。路透資料照片
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66歲的前俄國雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和他33歲的女兒尤莉亞（Yulia Skripal）4日在英國遭下毒，迄今仍未脫險。警方近日公布克里帕爾的酒紅色BMW汽車照片與牌照號碼，徵求更多目擊者資訊，試圖還原兩人倒在購物中心長椅前的事發過程。

英、俄為此事件起外交齟齬，互相指控對方是幕後黑手。英國14日驅逐23名俄國外交官，俄國昨天也驅逐23名英國外交官，並收回英國在聖彼得堡開設領事館的許可。

英方確定用於毒殺案的神經毒劑是前蘇聯研發的諾維喬克毒劑（Novichok），不過，契斯何夫在英國廣播公司（BBC）今天播出的節目中表示，俄國和毒殺事件「毫不相干」，俄國根本沒有諾維喬克毒劑的庫存，反倒是英國的軍方實驗基地波頓當實驗室（Porton Down）距案發地點僅12公里。

至於波頓當實驗室是否該為這起事件「負責」，契斯何夫說：「我不知道。我沒有任何證據。」但他說：「我排除蘇聯垮台後，化學武器有留下庫存或流出國的可能性。不過，有一些專家，包括一些製造出神經毒劑的科學家離開了俄國，目前住在英國。」

英國政府對他的說法不以為然，斥為「荒謬」、「完全不是事實」。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨天表示，英國最有可能持有諾維喬克毒劑，其他可能有這項毒劑的國家包括捷克共和國、斯洛伐克、瑞典。

她說，蘇聯垮台後，許多前蘇聯科學家都前往西方國家，「帶著他們的技術」。

捷克外交部長史卓普尼基（Martin Stropnicky）表示，這項指控「毫無根據」，是「操縱輿論的典型手法」；瑞典也強烈否認。

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