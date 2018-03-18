最重要盟友受難 美國為何袖手旁觀？

2018-03-18 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



土耳其兩個月來陸空夾擊敘利亞北部的庫德族重鎮阿夫林，美國袖手旁觀，因為土耳其是美國在北約的盟友，庫德族則是美國在敘利亞最重要的盟友，若美國明言支持任一方，就會得罪另一方。

英國廣播公司（BBC）報導，土耳其政府向來認為，敘利亞北部的庫德族與土耳其境內的庫德分離主義者串通一氣，而土耳其絕不容許庫德族獨立建國，敘北庫德族對土耳其而言就像眼中釘。今年一月，美軍宣布要在敘北建立一支庫德族邊境部隊以維護安全，給了土耳其出兵的藉口。

雖然土耳其發兵後，美國試圖淡化這支邊境部隊的重要性，中東美軍的說詞卻與華府官員不同調。中東美軍強調，美國仍支持庫德族盟友，華府官員卻與庫德族切割，並敦促土耳其政府克制。美國的北約盟友和敘利亞盟友開戰，這讓美國為難。

庫德族戰士仍是美國對敘利亞策略中重要的一環。雖然激進組織「伊斯蘭國」（IS）勢力大減，但美國在敘利亞又有新的目標，就是圍堵伊朗，此外，美國不想讓敘利亞阿塞德政府的勢力範圍擴大，也不想讓俄國主導外交全局，這些都需要庫德族鼎力相助。