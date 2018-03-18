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東協峰會閉幕 聚焦南海與洛興雅危機

2018-03-18 22:27中央社 雪梨18日綜合外電報導

澳洲和鄰近的東南亞國家協會（ASEAN）國家在今天結束的高峰會上，承諾強化防禦關係，並強調在有主權爭端的南海維持非軍事化的重要性。會中主要還討論「複雜的」洛興雅危機。

法新社報導，東協國家領袖在雪梨舉行為期3天的高峰會，會中還同意更緊密合作，以對抗暴力極端主義和激進化的威脅。

僅管峰會最終公報提到，與會國家決心「保護自身人民的人權」，但有關成員國緬甸對待穆斯林少數民族洛興雅（Rohingya）的方式，公報卻未予以譴責。

自從緬甸當局6個月前對若開邦（Rakhine）的洛興雅族群發動殘酷的鎮壓行動，近70萬洛興雅難民逃亡到孟加拉。聯合國稱這是「種族清洗」行動，但緬甸實際領導人翁山蘇姬卻強烈否認指控。她也出席這次的雪梨峰會。

澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在峰會閉幕記者會上表示：「我們今天花了相當長時間討論若開邦的情況。翁山蘇姬以全面角度對此發言，她也花了一段長時間闡述。」

滕博爾還說：「這是非常複雜的問題…每個人都試圖終結因衝突事件而起的苦難。」

新加坡總理李顯龍也表示，洛興雅危機是「所有東協國家都關心的事，但東協不能夠介入強迫產生一個結果。」

另一方面，南海緊張情勢仍是區域領袖一大憂慮。中國不顧其他宣稱也享有南海主權的國家反對，持續在南海建造人工島，這些島還能設置軍事設備。

在未點名北京的情況下，澳洲和東協重申：「有必要維持和促進區域的和平、穩定、軍事安全和海空交通自由。」

出席鋒會的領袖還表示，他們想見到「針對有效的南海行為準則達成初步結論」。滕博爾說：「我們將信守承諾，在區域遵循有規則的秩序和國際法，包括在南海。」

在中國展現軍事力量同時，與會領袖也承諾加強「防禦合作的深度和廣度」。他們還對朝鮮半島緊張情勢加劇表達「嚴重關切」。

昨天峰會第2天討論反恐事務。由於越來越多人擔憂，計畫進行攻擊的恐怖分子利用所謂「暗網」（darkweb）的加密傳訊應用程式，與會領袖同意合作對抗極端主義行為。

馬來西亞首相納吉（Najib Razak）還指出，流離失所的洛興雅難民有可能構成新的安全威脅，因為絕望的人更容易變得激進。

南海東協緬甸
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