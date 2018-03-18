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杜特蒂揚言 遊說他國退出羅馬規約

2018-03-18 17:49中央社 馬尼拉18日專電

菲律賓總統杜特蒂對國際刑事法院（ICC）餘怒未消，他今天揚言，將勸說其他國家一起退出「羅馬規約」（Rome Statute）。這項規約是國際刑事法院的設立依據。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在呂宋島北部碧瑤市（Baguio）出席菲律賓軍校的畢業典禮，他向應屆畢業生致詞時說：「我會遊說羅馬規約的會員國，要大家退出，這個法院很粗魯。」

羅馬規約於2002年生效，目前有120多個會員國。

根據國際刑事法院的官網，菲律賓2000年12月28日簽署羅馬規約，2011年8月30日呈交參議院的批准文件，當時總統是艾奎諾三世（Benigno Aquino III）。

對歐洲聯盟（EU）極度反感的杜特蒂並聲稱，羅馬規約不是各國一起草擬，而是由歐盟一手主導的。

杜特蒂還說，雖然菲律賓參議院批准了羅馬規約，但並未發布在官方公報，因此等同尚未生效。

2017年4月，菲國人權律師薩比奧（Jude Sabio）赴海牙國際刑事法院，以政府掃毒引起殺戮，控告杜特蒂違反人道罪。國際刑事法院今年2月對此展開預審。杜特蒂大感不快，3月14日宣布退出國際刑事法院。

菲國外交部16日向聯合國秘書長辦公室提出外交照會，正式通知退出羅馬規約。

3月15日，菲律賓總統府馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque Jr.）曾說，菲律賓的退出將會在其他會員國之中引發骨牌效應，「這會是國際刑事法院窮途末路的開始」。

但杜特蒂的政敵、目前被拘禁的前參議員德利馬（Leila de Lima）則認為，菲國退出國際刑事法院是「杜特蒂窮途末路的開始」。

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