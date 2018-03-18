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國際刑事法院籲菲溝通 杜特蒂仍決意退出

2018-03-18 15:30中央社 馬尼拉18日專電

菲律賓總統杜特蒂決定退出國際刑事法院，菲國總統府官員今天指出，即使國際刑事法院呼籲菲國在退出前溝通，但無法改變杜特蒂的決定。

馬拉坎南宮通訊暨作業部部長安達那（MartinAndanar）在國營dzBB廣播電台表示，杜特蒂（RodrigoDuterte）心意已決，菲國將退出國際刑事法院，法院存有偏見，對菲國總統說三道四。

國際刑事法院締約國大會主席權五坤（音譯）日前發表聲明，呼籲菲國政府就退會進行對話，國際刑事法院需要國際社會強力支持，以確保有效性，並鼓勵菲律賓繼續作為羅馬規約（Rome Statute）的一分子。羅馬規約是國際刑事法院成立的依據。

安達那重申，國際刑事法院不信任菲國司法系統，有意干涉，菲國已有2名前總統入獄，顯示司法有在運作。他補充，即使美國、俄羅斯和中國的立法部門，也沒有批准羅馬規約。

菲國人權律師薩比奧（Jude Sabio）2017年4月赴海牙國際刑事法院，以政府掃毒行動引起殺戮，控告杜特蒂違反人道罪。

國際刑事法院2月展開預審程序，馬拉坎南宮認為，唯有在締約國的法院不願或無法審理案件時，國際刑事法院才能行使管轄權，但菲國司法系統有在運作。

杜特蒂14日宣布菲律賓將退出國際刑事法院。他指責法院對他和菲律賓政府進行毫無根據、史無前例、無法無天的攻擊，並企圖將他放在國際刑事法院的管轄權範圍。

菲律賓外交部16日已向聯合國秘書長辦公室，提出退出羅馬規約的外交照會。

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