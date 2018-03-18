14起死亡案 倫敦重啟調查

2018-03-18 17:09 世界日報 編譯中心／綜合17日電



俄羅斯原雙面諜斯克里帕爾遭神經毒劑攻擊後，英國政府誓重啟調查境內14起死亡案件。論壇媒體Buzzfeed報導，情報部門懷疑，這14人是死於俄國政府或俄國黑幫之手。

法新社報導，英國內政大臣魯德(Amber Rudd)日前表示，警方及對內安全機構軍情五處(MI5)將協助調查這些據稱可能與俄國有關的死亡案件。英國警方現正調查的其中幾個案件包括：

比瑞索夫斯基(Boris Berezovsky)。他趁1990年代俄國國有資產私有化時大撈一筆，旗下控有俄國主要電視頻道及國家航空公司。他最初與普亭(Vladimir Putin)關係密切，其後兩人鬧翻，比瑞索夫斯基出亡英國，2003年獲得英國政治庇護。他2013年3月23日被人發現在上鎖的浴室裡，以圍巾上吊自殺。驗屍的病理學家表示，無法排除謀殺的可能性。

帕塔卡迪什維利(Badri Patarkatsishvili)。他是比瑞索夫斯基的友人，他不但同樣與普亭發生衝突，也被控詐欺及貪污。這位喬治亞大亨2008年2月12日與比瑞索夫斯基及葛魯希科夫會面後，被發現陳屍倫敦郊區的寓所，享年52歲。當時他的死以心臟病發結案。

威廉斯(Gareth Williams)。31歲的他在英國政府通訊總部(GCHQ)工作，警方2010年8月發現他裸露的屍體被裝入浴缸裡的一只袋子。

柯蒂斯(Stephen Curtis)。他曾任比瑞索夫斯基的律師，但在一起直升機墜入田間的事故中喪生。

楊恩(Scot Young)。他是富有的英國房地產開發商，據報因協助比瑞索夫斯基交易而激怒莫斯科當局，於2014年12月8日在倫敦中區馬里波恩(Marylebone)1棟四樓公寓摔落，插死在欄杆釘狀物上，驗屍官認為證據不足以證明他是自殺。