掉把傘能殺人 英與俄相關死亡案件件離奇

2018-03-18 17:09 世界日報 編譯中心╱綜合17日電



英國媒體整理與俄國有關的英國神秘死亡案，不乏情節更離奇者，甚至特工只需故意在路邊掉一把傘，就能殺人。

1978年9月，保加利亞異議人士馬科夫(Georgi Markov)在倫敦滑鐵盧橋(Waterloo Bridge)中了一把改造傘裡的毒物後身亡，是冷戰期間最令人毛骨悚然的案件之一。

馬科夫是得獎作家和英國廣播公司(BBC)播報員。案發當天傍晚，他與通勤族等公車時大腿突感刺痛，一名彪形大漢在他面前掉了把傘後，連忙道歉並跳上一部計程車離開。馬科夫不以為意，但高燒三天後死亡。辦案人員後來從馬科夫的皮膚內發現一枚僅1.7公釐、含有毒物的小圓珠。馬科夫遭暗殺被認為是保加利亞秘密情報局所為，當時保加利亞仍是蘇聯附庸。

前俄國聯邦安全局(FSB)官員李維寧科(Alexander Litvinenko)遭毒殺身亡案，一度引起重大國際事件。李維寧科2006年11月在喝下一杯茶後感到不適，茶裡後來被驗出含放射性物質「釙」(polonium)。

李維寧科曾與殺他的人在倫敦中區梅菲爾(Mayfair)的千禧旅館(Millennium hotel)一樓的酒吧碰面，兇手為魯戈福(Andrei Lugovoi)與柯夫通(Dmitry Kovtun)。魯戈福曾為前蘇聯情報機構「國家安全委員會」(KGB)官員後轉為商人，現任職於俄國下議院；柯夫通則是魯的兒時好友。俄國總統普亭否認所有涉案指控，也拒將兩人引渡給英國。

俄國商人伯瑞皮李奇尼(Alexander Perepilichnyy)2012年11月在英國莎麗郡(Surrey)住家附近慢跑途中倒斃，原本認為是自然死亡，但一份預審聽證的證據顯示，他的胃內發現有毒植物斷腸草所含的化學物質。他死前正協助一間特別投資公司揭發一宗俄國2.3億美元的洗錢案，恐有俄國官員涉案。