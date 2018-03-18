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俄商頸部受創亡 隨扈：他早想逃

2018-03-18 20:05世界日報 編譯中心／綜合17日電

英國警方17日表示，68歲的俄羅斯流亡商人葛魯希科夫(Nikolai Glushkov)經過驗屍發現是死於「頸部遭緊壓」，他們已列為謀殺案展開調查。路透報導，葛魯希科夫命案相信應與前俄國雙面諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)和女兒尤莉亞(Yulia Skripal)遭神經毒劑攻擊一案沒有牽連。

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導，前隨扈日前透露，葛魯希科夫生前對他的自身安全感到擔憂，並採取的一系列維安措施，他說葛魯希科夫已經擬好逃亡計畫，其中包括性命危急時的藏身處。這名前隨扈說，「當我們得知情勢有點緊張的時候，我們受命為葛魯希科夫準備逃亡。」

葛魯希科夫是12日傍晚被人發現陳屍於倫敦西南區住家。法新社報導，倫敦都會區警方說，「特別驗屍於15日展開，我們收到病理學者報告，指死亡原因為頸部受到緊壓。驗屍結果出爐後，我們已展開謀殺案調查。」

中央社報導，葛魯希科夫在俄國因洗錢與詐欺坐牢後，獲得英國政治庇護。路透報導，葛魯希科夫是已故克里姆林宮批評者比瑞索夫斯基(Boris Berezovsky)友人。比瑞索夫斯基2013年在倫敦自家身亡。

俄羅斯調查委員會(Investigative Committee)17日表示，針對前雙面間諜斯克里帕爾、葛魯希科夫這兩起謀殺案，已經展開刑事調查，並表示已經準備與英國當局合作。

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