報復倫敦不友好 俄逐英23名外交官 關英總領館

2018-03-18 17:11 世界日報 編譯中心╱綜合17日電



俄羅斯外交部17日發布公告，鑒於英國近來因俄羅斯前情報人員「中毒」事件對俄方實施不友好行為，俄方決定採取驅逐英國外交人員、關閉英國駐聖彼得堡總領館、終止英國文化協會(British Council)在俄活動等三項措施予以回應。俄外交部宣布23名英國駐俄使館外交人員為不受歡迎的人，要求他們在一周內離開俄羅斯。

英國首相梅伊(Theresa May)17日指出，俄羅斯驅逐英國外交官，改變不了俄國前雙面間諜在英國遭毒殺的事實。她說，英國將在未來幾天與盟邦共同考慮接下來的做法。英國外交部當日表示，「早已預料到俄方會如此回應，國家安全委員會將於下周初開會，研擬下一步做法。」

俄國外交部網站當日發布公告說，自本月4日英國索爾茲伯里市發生「中毒」事件以來，英方對俄羅斯進行了挑釁和無端指責，因此俄方決定對英方採取回應措施。路透稱，俄羅斯驅逐23名英國外交官，是對此前英國驅逐23名俄羅斯外交官的對等報復措施。

公告說，鑒於俄英兩國相互派駐的領事機構數量不對等，俄方決定依據相關國際法關閉英國駐聖彼得堡總領館，但給予必要時間結束工作。由於無法確定英國文化協會在俄境內的「身分地位」，俄方決定終止其在俄羅斯的活動。俄外交部還表示，如果英方繼續對俄方實施不友好行為，俄方保留採取其他回應措施的權利。

倫敦當局16日指控莫斯科當局是毒殺前俄諜案的幕後黑手，甚至直指俄國總統普亭與此案有關，引起俄方震怒。俄外交部於17日早些時候召見了英國駐俄大使布里斯托(Laurie Bristow)，並向他遞交包含上述回應措施的照會。

英國驅逐23名俄國外交官，是英國近30年來驅逐外交使節最多的一次。法新社報導，梅伊在保守黨春季論壇中說，「俄國的回應改變不了事實，也就是在英國土地上對兩個人暗殺未遂，除應歸咎於俄國之外，沒有可供選擇的其他結論。」