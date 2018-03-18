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澳律師團控 翁山漠視洛興雅

2018-03-18 17:11世界日報 編譯中心／綜合17日電

正當緬甸國務資政翁山蘇姬訪問澳洲之際，澳洲一批律師16日入稟法院，指控翁山蘇姬沒有制止迫害洛興雅人的暴行是違反人類罪行。由於澳洲正式承認「普遍管轄權」，澳洲法院有權審訊違反國際法的嚴重罪行，但必須獲澳洲司法部長波特（Christian Porter）同意，基於外交考慮，相信澳洲不可能同意起訴翁山。

翁山料獲刑事豁免權

綜合媒體報導，翁山蘇姬17日出席位於雪梨的東盟峰會，數千名示威者在會場外集會，抗議東盟成員國侵犯人權，包括要求緬甸軍方停止迫害洛興雅人，有示威者高舉翁山被畫上德國納粹魔頭希特勒鬍鬚的肖像，要求她退回諾貝爾和平獎。

以曾任澳洲聯邦法院法官的墨爾本律師默克爾（Ron Merkel）為首的法律團隊，16日向墨爾本地方法院提出自訴案，指控翁山蘇姬危害人類罪，要為緬甸境內持續侵犯人權的行為負責。去年8月，逾70萬洛興雅人為躲避軍方的殺害、燒村等逃往鄰國孟加拉。

法院料於本周會對申請作出回應。但由於自訴（即不是受害人自己提控）申請須經法院評核，亦須徵得波特的同意才能展開檢控程序。波特的發言人表示，蘇姬作為一國之首，「擁有完全的刑事豁免權」，不會被捕、被扣留或受審。

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