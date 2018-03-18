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俄羅斯總統大選 展開投票

2018-03-18 06:20中央社 莫斯科18日綜合外電報導

俄羅斯總統蒲亭可望贏得第4個總統任期。 美聯社
俄羅斯總統蒲亭可望贏得第4個總統任期。 美聯社
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國營電視台報導，俄羅斯總統大選今天展開投票，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）可望贏得歷史性第4個總統任期。

俄羅斯最東端地區的投票所於上午8時（台灣時間18日凌晨4時）開放，最西端領土、位於歐洲的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的投票所將於18日格林威治時間18時（台灣時間19日凌晨2時）關閉。

選舉當局指出，整體投票率預料將介於63%到67%之間。

投票率俄羅斯選舉
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