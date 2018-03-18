俄羅斯總統大選 展開投票

相關新聞
俄國今大選 年輕人挺普亭2018-03-18 00:35
英俄間諜事件簿 驅逐外交官恩仇錄2018-03-18 00:54
北韓瑞典外長結束3天會談 聚焦終結核對峙2018-03-18 03:25
家人正在吃午餐 機從天墜10人喪生2018-03-17 19:58
回敬外交報復雙面諜下毒案 俄宣布驅逐23名英外交人員2018-03-17 18:33
澳洲高官替小女友謀職遭解雇 「年傳逾萬則簡訊給女友」2018-03-17 18:19
森友弊案 日財務省職員自殺爆因：被逼改文件2018-03-17 17:00
影／恐怖！喬治亞滑雪纜車突故障 數十人拋飛空中受傷2018-03-17 16:43
英國下月開徵糖稅 可樂等含糖飲料跟著漲2018-03-17 14:56
越南前總理潘文凱逝世 享壽85歲2018-03-17 14:35
英國與俄相關神秘死亡案 件件離奇2018-03-17 13:37
影／巴西女議員遭「行刑式槍殺」 萬人上街怒吼要真相2018-03-17 13:25
俄明天總統大選 年輕人為何挺普亭？2018-03-17 13:23
雙面諜命案 英外相直指「普亭下令下毒」2018-03-17 13:23
菲長灘島恐封島一年 遊客劇增衝擊環境2018-03-17 13:21
親自出庭證明活著也沒用，法院宣告男子「死亡」2018-03-17 12:38
俄商命案疑點重重 隨扈透露他早想逃2018-03-17 12:19
俄富商在倫敦喪命 疑似被狗鍊勒死2018-03-17 12:18
英外相強森升高戰火 直指普亭下令毒殺俄前間諜2018-03-17 12:05
俄年輕世代為何是普亭鐵粉？他們過得比上一代好2018-03-17 11:45
馬克宏梅克爾誓言 6月提出歐盟改革藍圖2018-03-17 11:26
文在寅將訪越 越南：歡迎南韓新南方政策2018-03-17 11:26
檢舉美國最大洩密案的駭客驟逝 死因不明2018-03-17 11:20
前俄諜遭下毒扯進普丁 俄暴跳如雷2018-03-17 10:36
普亭不是一個人在戰鬥 大美女跟6個小透明陪他選總統2018-03-17 10:00
俄駭客染指美航空業 所幸影響有限2018-03-17 09:57
俄流亡商人陳屍家中 英警發現是謀殺2018-03-17 08:28
里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警2018-03-17 07:12
對北韓擁有更光明未來 美和南韓審慎樂觀2018-03-17 04:42
紐時：川普考慮讓戰略主任接替柯恩遺缺 最快下周公布2018-03-11 18:25
超級蒲亭當政18年 俄國人不得不愛？2018-03-07 12:03
中梵關係快速升溫 台灣應有心理準備2018-03-06 13:55
「銳實力」風暴背後的西方焦慮與文明衝突2018-03-06 13:52
平昌政治角力 兩韓和平契機？2018-02-26 00:34
熱門文章
日本人為何聞雪色變？ 下雪的困擾台灣人不會懂2018-03-17 10:10
家人正在吃午餐 機從天墜10人喪生2018-03-17 19:58
檢舉美國最大洩密案的駭客驟逝 死因不明2018-03-17 11:20
影／巴西女議員遭「行刑式槍殺」 萬人上街怒吼要真相2018-03-17 13:25
檢舉黑心防彈背心 美教授獲1.6億元獎金2018-03-17 09:18
親自出庭證明活著也沒用，法院宣告男子「死亡」2018-03-17 12:38
全球最高薪MBA排行榜 美國囊括前11名2018-03-17 10:38
影／恐怖！喬治亞滑雪纜車突故障 數十人拋飛空中受傷2018-03-17 16:43
退休前26小時… FBI前副局長被炒 川普喊讚2018-03-18 01:13
東京櫻花開了 史上第3早2018-03-17 20:54
俄富商在倫敦喪命 疑似被狗鍊勒死2018-03-17 12:18
普亭不是一個人在戰鬥 大美女跟6個小透明陪他選總統2018-03-17 10:00
千禧世代不愛戒指 鑽石直接「鑲在手指上」2018-03-17 22:10
英國大學生薪資 創意藝術科系最低2018-03-17 09:28
回敬外交報復雙面諜下毒案 俄宣布驅逐23名英外交人員2018-03-17 18:33
不到兩天將退休 FBI前副局長遭炒魷魚2018-03-17 10:54
森友弊案 日財務省職員自殺爆因：被逼改文件2018-03-17 17:00
里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警2018-03-17 07:12
糖生產過剩 多餘的糖足為全球每個人做3個巧克力蛋糕2018-03-17 14:41
俄流亡商人陳屍家中 英警發現是謀殺2018-03-17 08:28
川普緋聞還沒完 另有6女爆與他有染2018-03-17 20:48
FBI前副局長麥凱比被開除 退休金恐不保2018-03-17 12:23
談判新招？ 川普揚言限制陸生簽證2018-03-17 13:06
檢舉美最大洩密案駭客驟逝 死因成謎2018-03-17 13:23
賈伯斯1973年求職信 510萬落槌2018-03-17 09:48
英外相強森升高戰火 直指普亭下令毒殺俄前間諜2018-03-17 12:05
俄年輕世代為何是普亭鐵粉？他們過得比上一代好2018-03-17 11:45
澳洲高官替小女友謀職遭解雇 「年傳逾萬則簡訊給女友」2018-03-17 18:19
諷總統搞不倫 川普「裸體」插畫 登紐約客封面2018-03-17 20:47
佛州天橋倒塌有跡象 工程師警告有裂縫2018-03-17 20:11
英國下月開徵糖稅 可樂等含糖飲料跟著漲2018-03-17 14:56
再傳人事更迭 川普打造點頭內閣2018-03-17 08:38
被炒FBI副局長 保有與川普互動詳細記錄2018-03-18 04:48
川普助理突被炒 丟官原因原來是這個！2018-03-17 20:10
英國與俄相關神秘死亡案 件件離奇2018-03-17 13:37
東京櫻花正式開花 比往年提早9天2018-03-17 18:21
韓媒：楊潔篪訪韓推遲一週 原因未明2018-03-17 14:37
菲長灘島恐封島一年 遊客劇增衝擊環境2018-03-17 13:21
星期人物／雲端新貴 豪斯頓敢對賈伯斯說不2018-03-18 01:13
巴西2大紙業公司合併 將成為全球市場龍頭2018-03-17 08:23
留言