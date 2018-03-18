俄國今大選 年輕人挺普亭

2018-03-18 00:35 經濟日報 國際中心／綜合外電



俄羅斯18日舉行總統大選，現任總統普亭幾乎篤定蟬聯，成為史達林後俄國在位最久的領導人。官方民調顯示，普亭支持度近七成，而當中最挺普亭的年齡層，可能是18到24歲的年輕人。這群被稱為「普亭世代」的年輕人，不關心政治，但自認過得比上一代好，當然繼續支持他們認識的唯一領導人。 圖表／經濟日報提供 分享 facebook

這次大選有另七名候選人，但聲勢完全不能與普亭相比。華爾街日報從民調、社會學研究，以及對四座城市十多名年輕人的訪談發現，普亭已在俄國掌權18年，在他執政後出生長大的這群「普亭世代」（the Putin Generation），他們多半對政治沒興趣、普遍支持普亭、最關心自己的生活，也滿意自己的生活，意識到自己過得比父母輩好。

華爾街日報引用去年12月的民調（最新），指普亭在這群年輕人中支持率達86%。住在工業城車里雅賓斯克的高中生伊夫萊說，他確信只有普亭才能治理像俄國這樣的大國，「沒人來煩我，沒人沒收我的公寓、我的麵包，所以大家相安無事」。他的母親告訴他，在蘇聯解體後的1990年代，她早上6點就要去排隊買牛奶和麵包。

在里雅賓斯克的大學讀法律的庫克琳娜，很珍惜普亭治下的「和平與穩定」，她對於家鄉有那麼多新購物中心也很開心。