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大選穩操勝券… 強悍普亭 西方頭號公敵

2018-03-18 01:13聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

俄羅斯總統普亭。 美聯社
俄羅斯總統普亭。 美聯社
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俄羅斯總統普亭即將在全球矚目下贏得第四個總統任期，掌權超過廿年。他帶領俄國經濟成長，受民眾愛戴；卻也打壓異己，被民主人士批評。他併吞克里米亞，支持烏克蘭東部叛軍，遭控干預美國總統大選及下令毒殺雙面間諜，是不折不扣的「後蘇聯沙皇」。

普亭出生於列寧格勒（今聖彼得堡）的藍領家庭，父親是蘇聯海軍，母親是工廠女工。他從小飽受欺負，所以學習柔道，有黑帶水準，並造就強悍的性格。他說：「列寧格勒的街道教會我一件事：如果一場戰鬥勢不可免，你必須先動手。」

大學畢業後，普亭加入「國家安全委員會」（KGB），被派駐時為東德的德勒斯登。一九九一年蘇聯解體前他返國，擔任聖彼得堡市長蘇布查克的助理，也尊他為政治導師。

一九九六年蘇布查克連任失利，普亭透過人脈到莫斯科中央政府工作。他受時任總統葉爾欽賞識，官運扶搖直上，一九九九年被指派出任總理。同年年底葉爾欽突然請辭，普亭代理總統職，因此登上權力頂峰。

普亭擔任總理時，車臣激進分子入侵達吉斯坦，他立刻出兵打擊，建立威信。就任總統後，他陸續實施所得稅和土地改革，且拜高油價所賜，產石油的俄國賺進大筆收入，經濟實力大躍進，普亭的支持度也居高不下。

不過普亭也引來打壓民主的批評，反對他的異議人士不是身陷囹圄就是死於非命，知名的反對者納瓦尼即因貪汙罪而無法參選總統。

此外，近年普亭與西方不斷交惡，二○一四年併吞克里米亞而遭制裁，是冷戰後俄國與西方最嚴重的對峙。烏東叛軍與政府軍交戰，背後據信有俄國政府的武器及金援，但普亭始終否認。俄國參加盟軍在敘利亞的轟炸任務，實際上卻攻擊反政府軍，背後目的是為了支持阿塞德。

二○一六年美總統大選更被俄國黑手籠罩，美指控普亭為讓川普當選，派駭客竊取希拉蕊電郵，並用大批人頭帳號在社群網站散播假新聞。本月初雙面間諜史柯里帕在英國被下毒，更是普亭一貫對待「叛國者」方式。

政治分析家卡拉切夫說：「身為西方的頭號公敵，顯示他是第一流的政治人物。如果他們怕你，表示他們尊敬你。」

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