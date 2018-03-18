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英俄間諜事件簿 驅逐外交官恩仇錄

2018-03-18 00:54中央社 倫敦17日綜合外電報導

前俄羅斯雙面間諜英國境內遭神經毒劑攻擊，引爆倫敦和莫斯科外交齟齬。俄方宣布驅逐23名英國外交官，以牙還牙回應英方日前制裁。法新社就兩國過去間諜恩怨情仇作以下整理：

●冷戰期間

一、由於莫斯科拒絕針對440名旅英俄國公民的活動作出澄清，1971年9月英國驅逐創紀錄的105名前蘇聯外交官和官員；俄方則以驅逐18名英國人回應。

二、前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）駐倫敦工作站站長高迪耶夫斯基（Oleg Gordievsky）叛逃英國後，1985年9月雙方展開激烈的間諜驅逐角力，分別驅逐了31名對方人員。

三、1989年5月，11名前蘇聯外交官和記者因從事間諜活動而遭英國驅逐，莫斯科則以驅逐11名英國人作為回應。

●後冷戰時期

一、1996年5月英國下令驅逐任職俄國駐倫敦大使館的4名俄國人，以回應俄方驅逐4名英國外交官。莫斯科方面表示，那4名英國外交官跟一名替英國情報機構工作的俄國人有往來。

二、莫斯科2006年1月表示，發現具外交官身分的4名英國間諜，疑似為多個支持民主和人權的組織非法提供資金。

俄國情報當局指控，英國外交官牽涉一個情報網，據悉透過莫斯科某公園內一顆內藏高科技通訊系統的假石頭來交付情報。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）後來針對非政府組織進行掃蕩，多個組織被迫關閉。

●李維寧科事件

由於莫斯科拒絕引渡謀殺前俄國探員李維寧科（Alexander Litvinenko）的主嫌魯戈福（Andrei Lugovoi），英國2007年7月驅逐4名俄國外交官。

李維寧科2006年在倫敦遭人以放射性物質釙（polonium）毒殺，事件堪稱一連串流亡英國的知名俄國人士離奇死亡案中，最惡名昭彰的一起。

英國莫斯科間諜
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