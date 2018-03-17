俄諜案延燒 英國重啟調查14起死亡案件

2018-03-17 22:30 中央社 倫敦16日綜合外電報導



俄羅斯原雙面諜斯克里帕爾遭神經毒劑攻擊後，英國政府矢言重啟調查境內14起死亡案件，並定調俄國流亡人士葛魯希科夫的死亡為謀殺案。

法新社報導，美國網路論壇媒體Buzzfeed對這14起死亡案件進行調查，包括一名俄羅斯政治人物、遭分屍的英國間諜及其他死因不明的俄國人。

BuzzFeed聲稱，美國情報部門懷疑，這14人是死於俄國政府或俄國黑幫之手。

英國內政大臣魯德（Amber Rudd）13日表示，警方及對內安全機構軍情五處（MI5）將協助調查這些據稱可能與俄國有關的死亡案件。以下是警方現正調查的其中7案。

●葛魯希科夫（Nikolai Glushkov）

俄羅斯流亡人士葛魯希科夫12日傍晚被人發現陳屍倫敦住家。英國警方表示，驗屍發現，葛魯希科夫死於「頸部遭緊壓」，他們已依謀殺案展開調查。

葛魯希科夫因洗錢與詐欺在俄國坐牢5年後，獲得英國政治庇護。

●比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）

比瑞索夫斯基趁1990年代俄國國有資產私有化時大撈一筆，旗下控有俄國主要電視頻道及國家航空公司。

他最初與蒲亭（Vladimir Putin）關係密切，嗣後兩人鬧翻，比瑞索夫斯基出亡英國，2003年獲得英國政治庇護。他2013年3月23日被人發現在上鎖的浴室裡，以圍巾上吊自殺。

●伯瑞皮李奇尼（Alexander Perepilichnyy）

43歲的俄國商人伯瑞皮李奇尼（AlexanderPerepilichnyy）2009年自莫斯科前往倫敦。他把詳載俄國高層官員貪腐內幕的文件交給瑞士檢察官。

他在2012年11月10日外出慢跑時，被人發現陳屍路旁。

●帕塔卡迪什維利（Badri Patarkatsishvili）

帕塔卡迪什維利是比瑞索夫斯基的友人，他不但同樣與蒲亭發生衝突，也被控詐欺及貪污。

這位喬治亞大亨2008年2月12日與比瑞索夫斯基及葛魯希科夫會面後，被發現陳屍倫敦郊區的寓所，享年52歲。當時他的死以心臟病發結案。

●威廉斯（Gareth Williams）

31歲的威廉斯（Gareth Williams）在英國政府通訊總部（GCHQ）工作，警方2010年8月發現他裸露的屍體被裝入浴缸裡的一只袋子。

●柯蒂斯（Stephen Curtis）

柯蒂斯曾任比瑞索夫斯基的律師，但在一起直升機墜入田間的事故中喪生。

●楊恩（Scot Young）

富有的英國房地產開發商楊恩據報因協助比瑞索夫斯基交易而激怒莫斯科當局，他2014年12月8日在倫敦中區馬里波恩（Marylebone）1棟4樓公寓摔落，插死在欄杆釘狀物上，驗屍官認為證據不足以證明他是自殺。