親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

歐擬數位稅反制美 如何化內部岐見受矚

2018-03-17 20:49中央社 布魯塞爾17日專電

歐盟傳下週端出「數位稅」對付美國科技巨擘，全球關注歐美貿易摩擦升溫，不過這並非歐盟首次擺出課稅姿態，過去數年對此內部岐見甚深，這次能否達成共識尚待觀察。

為回擊美國總統川普開徵鋼鋁關稅，傳出歐盟可能實施數位稅計畫，針對谷歌（Google）、臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Airbnb租房網與優步（Uber）等大型跨國公司在歐盟境內的整體收入徵稅，並將稅率定於2%到5%間。

這項消息使得全球關注歐盟貿易摩擦升溫，但事實上歐盟多年以來都想對美國大型跨國公司課稅，但也因內部成員國有岐見而仍未能實施。

根據歐盟法令，谷歌和臉書等美國科技大廠可以在任何歐盟成員國申報所得，因此這些公司選擇向愛爾蘭、荷蘭或盧森堡等低稅率國家申報以避稅，對此法國向來力主讓網路巨頭多繳稅。

歐盟在2014年就曾表示：「唯有讓這些跨國企業的子公司繳納他們應付的稅款，同時沒有享有等同隱藏性補貼的優惠待遇，才能達到公平原則。」

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）2017年上任後，法國主導提出一項歐盟應對企業總收入課稅想法，但當年9月歐盟財長會議上，愛爾蘭、盧森堡等國憂心增稅將會損及各自企業，這項想法未能在28個會員國中達成共識。

但歐盟主管經濟事務執委莫斯柯維奇（PierreMoscovici）今年2月再表示，3月底前將提出針對網路巨擘的稅改計畫，以讓他們在營利的國家繳稅為目標；隨後他則再預告公布日期是3月21日。

在川普決定開徵鋼鋁稅後，歐盟能否趁此機遇說服整合成員國，以數位稅反擊美大型跨國企業，成為全球關注議題。

歐盟法國愛爾蘭
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

東京櫻花開了 史上第3早

2018-03-17 20:54

澳洲高官替小女友謀職遭解雇 「年傳逾萬則簡訊給女友」

2018-03-17 18:19

森友弊案 日財務省職員自殺爆因：被逼改文件

2018-03-17 17:00

影／恐怖！喬治亞滑雪纜車突故障 數十人拋飛空中受傷

2018-03-17 16:43

英國下月開徵糖稅 可樂等含糖飲料跟著漲

2018-03-17 14:56

越南前總理潘文凱逝世 享壽85歲

2018-03-17 14:35

英國與俄相關神秘死亡案 件件離奇

2018-03-17 13:37

影／巴西女議員遭「行刑式槍殺」 萬人上街怒吼要真相

2018-03-17 13:25

俄明天總統大選 年輕人為何挺普亭？

2018-03-17 13:23

雙面諜命案 英外相直指「普亭下令下毒」

2018-03-17 13:23

菲長灘島恐封島一年 遊客劇增衝擊環境

2018-03-17 13:21

親自出庭證明活著也沒用，法院宣告男子「死亡」

2018-03-17 12:38

俄商命案疑點重重 隨扈透露他早想逃

2018-03-17 12:19

俄富商在倫敦喪命 疑似被狗鍊勒死

2018-03-17 12:18

英外相強森升高戰火 直指普亭下令毒殺俄前間諜

2018-03-17 12:05

俄年輕世代為何是普亭鐵粉？他們過得比上一代好

2018-03-17 11:45

馬克宏梅克爾誓言 6月提出歐盟改革藍圖

2018-03-17 11:26

文在寅將訪越 越南：歡迎南韓新南方政策

2018-03-17 11:26

檢舉美國最大洩密案的駭客驟逝 死因不明

2018-03-17 11:20

前俄諜遭下毒扯進普丁 俄暴跳如雷

2018-03-17 10:36

普亭不是一個人在戰鬥 大美女跟6個小透明陪他選總統

2018-03-17 10:00

俄駭客染指美航空業 所幸影響有限

2018-03-17 09:57

俄流亡商人陳屍家中 英警發現是謀殺

2018-03-17 08:28

里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警

2018-03-17 07:12

對北韓擁有更光明未來 美和南韓審慎樂觀

2018-03-17 04:42

德強硬派新部長：伊斯蘭教非德國一部分

2018-03-17 04:25

荷蘭總理警告德法 不應執意整頓歐盟

2018-03-17 04:19

英將毒殺案牽扯蒲亭 俄：不可原諒

2018-03-17 04:13

印尼支持澳洲成為東協會員國

2018-03-17 04:02

北韓外長會瑞典總理 談話內容仍保密

2018-03-17 02:54

聯合國：敘國阿夫林平民淪人肉盾牌

2018-03-17 02:27

直升機墜毀伊拉克西部 7美軍喪生

2018-03-17 02:09

梅克爾會馬克宏 討論歐盟改革

2018-03-17 00:21

川普懲罰通俄門人士 普亭「不痛不癢」

2018-03-17 00:14

英制裁俄 瞄準普亭的「倫敦格勒」友人

2018-03-17 00:12

俄國明天大選 普亭高呼「祖國之愛」

2018-03-17 00:02

南非檢察總長證實 前總統祖馬涉貪將遭起訴

2018-03-16 23:14

俄併克里米亞後首次大選 普亭造勢吸人氣

2018-03-16 22:03

安倍內閣支持度跌破四成 與不滿意度出現交叉

2018-03-16 20:16
看更多

熱門文章

48小時、30萬台幣蓋好一戶 3D廉價屋今年問世

2018-03-16 22:45

日本人為何聞雪色變？ 下雪的困擾台灣人不會懂

2018-03-17 10:10

川普「裸體」插畫 登新一期《紐約客》雜誌封面

2018-03-16 22:59

搭好才5天、只花6小時組裝…美大學天橋坍塌 至少6死

2018-03-16 23:55

影／巴西女議員遭「行刑式槍殺」 萬人上街怒吼要真相

2018-03-17 13:25

檢舉美國最大洩密案的駭客驟逝 死因不明

2018-03-17 11:20

「周六夜大屠殺」？傳川普將鍘司法部長、國安顧問

2018-03-16 22:05

檢舉黑心防彈背心 美教授獲1.6億元獎金

2018-03-17 09:18

親自出庭證明活著也沒用，法院宣告男子「死亡」

2018-03-17 12:38

全球最高薪MBA排行榜 美國囊括前11名

2018-03-17 10:38

曾為莫斯科川普大樓牽線 他自爆：我是CIA臥底間諜

2018-03-17 06:51

俄富商在倫敦喪命 疑似被狗鍊勒死

2018-03-17 12:18

普亭不是一個人在戰鬥 大美女跟6個小透明陪他選總統

2018-03-17 10:00

影／恐怖！喬治亞滑雪纜車突故障 數十人拋飛空中受傷

2018-03-17 16:43

川普助理麥恩提丟官原因：賭博

2018-03-17 06:35

英國大學生薪資 創意藝術科系最低

2018-03-17 09:28

不到兩天將退休 FBI前副局長遭炒魷魚

2018-03-17 10:54

里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警

2018-03-17 07:12

俄流亡商人陳屍家中 英警發現是謀殺

2018-03-17 08:28

家人正在吃午餐 機從天墜10人喪生

2018-03-17 19:58

遭暗殺里約女市議員 貧民窟受害者代言人

2018-03-17 01:45

陸拋售美債 專家喊免驚

2018-03-17 00:01

傳歐盟開徵數位稅 美：堅決反對

2018-03-17 04:36

糖生產過剩 多餘的糖足為全球每個人做3個巧克力蛋糕

2018-03-17 14:41

FBI前副局長麥凱比被開除 退休金恐不保

2018-03-17 12:23

賈伯斯1973年求職信 510萬落槌

2018-03-17 09:48

英外相強森升高戰火 直指普亭下令毒殺俄前間諜

2018-03-17 12:05

俄年輕世代為何是普亭鐵粉？他們過得比上一代好

2018-03-17 11:45

復仇計上演 高通王子擬買回公司

2018-03-17 00:01

森友弊案 日財務省職員自殺爆因：被逼改文件

2018-03-17 17:00

談判新招？ 川普揚言限制陸生簽證

2018-03-17 13:06

再傳人事更迭 川普打造點頭內閣

2018-03-17 08:38

檢舉美最大洩密案駭客驟逝 死因成謎

2018-03-17 13:23

南非檢察總長證實 前總統祖馬涉貪將遭起訴

2018-03-16 23:14

回敬外交報復雙面諜下毒案 俄宣布驅逐23名英外交人員

2018-03-17 18:33

英國下月開徵糖稅 可樂等含糖飲料跟著漲

2018-03-17 14:56

川普、文在寅熱線 討論「川金會」

2018-03-17 01:41

東京櫻花開了 史上第3早

2018-03-17 20:54

美聯邦眾院女議員史勞特過世 享壽88歲

2018-03-17 04:36

貿易戰延燒 川普要拉攏G20抗中

2018-03-17 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top