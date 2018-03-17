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俄總統大選登場 普亭籲民眾踴躍投票

2018-03-17 16:37中央社 莫斯科17日電

俄羅斯明天舉行總統大選，預料普亭將輕鬆連任。 路透
俄羅斯明天舉行總統大選，預料普亭將輕鬆連任。 路透
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俄羅斯總統大選將在明天舉行，克里姆林宮昨天公開一段錄影，現任總統普亭呼籲民眾踴躍投票，好好利用自己的權利，選擇國家的未來。

普亭在影片中表示，根據憲法，權力的唯一來源是人民。每位俄羅斯公民的意願關乎俄國將走什麼道路、俄國的孩子們有怎樣的未來。

他指出，投票支持誰、如何行使自己的選舉權是每個人各自的決定；但如果迴避選舉，那總統的產生將不會有缺席人的意見。

普亭說，俄羅斯一直以來都自己決定自己的命運，「按照我們的良心、對真理和公正的理解、對祖國的愛來行事，這是全世界都清楚的俄羅斯民族性格」，

他在最後表示，俄羅斯每個人都關心自己國家的命運，呼籲大家星期天出來投票，利用權利，選擇偉大俄羅斯的未來。

俄國總統大選即將在18日登場，除了獨立參選人蒲亭，還有7位政黨推舉候選人，分別是：

俄羅斯全民聯盟黨黨主席巴布林(Sergey Baburin)、俄羅斯共產黨格魯季寧(Pavel Grudinin)、俄羅斯自由民主黨黨主席吉里諾夫斯基(Vladimir Zhirinovsky)、公民倡議黨蘇布查克(Ksenia Sobchak)、俄羅斯共產黨人黨主席蘇拉伊金(Maxim Suraykin)、俄羅斯成長黨黨主席狄托夫(Boris Titov)以及亞博盧黨創黨人雅夫林斯基(Grigory Yavlinsky)。

俄羅斯蒲亭投票
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