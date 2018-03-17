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獨／借錢簡訊公開！秀琴周轉不靈求友「擋一下」

澳洲高官替小女友謀職遭解雇 「年傳逾萬則簡訊給女友」

2018-03-17 18:19世界日報 編譯中心／綜合16日電

澳洲邊防署署長奎德里格（Roman Quaedvlieg）因為幫女友在邊防署（Border Force）謀得工作，15日被開除，丟掉年薪近73.1萬澳元（約56萬美元）的工作。澳洲媒體報導，他一年傳送1.4萬則簡訊給女友，但奎德里格16日辯稱，這是工作性質造成的。

奎德里格說：「大部分高階公職人員使用簡訊軟體，這是工作上不可或缺的元素。我個人透過不同的平台，每年傳送和接收數十萬則訊息，這是工作職責的一部分。」

他的聲明還指出：「官員有權將公家裝置合理供做私人用途，因他們的公務常大幅占用私人時間，而就像大部分民眾一樣，他們既需要、也想要聯絡摯愛的人，或在因工作職責無法脫身時處理一些私人事務。」

每年1.4萬則簡訊換算之後，約等於每天38則，或者每兩小時3則。

奎德里格堅稱，簡訊並非他在接受徇私舞弊調查後遭解職的原因。他與妻子分居後，涉嫌利用職權，破格將20多歲的女友調到雪梨機場，擔任負責掃描護照的職位，結果遭到內部調查。

根據澳洲政府的聲明，奎德里格被開除的原因包括，他位於能影響用人決定的高位，卻未揭露自己與這名在邊防署謀職的女子之間的關係。另外，他對於兩人的關係向移民部部長做不實陳述。

奎德里格是澳洲新設部會邊防署的首任署長，是澳洲年薪最高的公務員之一，被調查不當行為的「休假」期間，能坐領逾50萬澳元（約38.5萬美元）。

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