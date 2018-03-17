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英國下月開徵糖稅 可樂等含糖飲料跟著漲

2018-03-17 14:56聯合報 記者許祖菱╱即時報導

英國連鎖知名酒吧威瑟斯本（JD Wetherspoon）因應政府4月對含糖飲量加課糖稅，決定提高含糖飲料價格。未來酒吧每瓶百事可樂要多收10便士（約台幣4元）英鎊，每瓶價格將來到3英鎊（約台幣125元）。

英國《衛報》報導，威瑟斯本集團董事長馬丁（Tim Martin）表示，飲料製造商已糖稅反映在價格上，威瑟斯本旗下店家將在下月跟進。他表示：「供應商已經糖稅轉嫁到我們身上，我們將轉嫁給消費者。」

馬丁曾抱怨，英國政府課徵糖稅，會使當地餐廳酒吧壓力更大。他提到近日英國名廚奧立佛（Jamie Oliver）旗下義式餐廳爆發倒閉潮，「奧立佛讓我們買單的糖稅，連他自己的餐廳都無法負擔。我們因此損失了300萬英鎊（約台幣1億2000萬元），這還比我的利潤多了一些。」

然而，根據威瑟斯本1月28日以前6個月財務報告，該公司稅前業績達到8億3040萬英鎊（約台幣345億元）。公司利潤則有6200萬英鎊（約台幣26億元），成長了五分之一。營收較上一年度成長6.1%，儘管威瑟斯本過去6周營收成長放緩為3.8%。

英國財政大臣歐斯本（George Osborne）在2016年宣布，為打擊兒童肥胖問題，要對含糖飲量加課糖稅。政府給飲料廠商時間修改配方，以減少消費者糖分攝取。

英國下個月起，每100毫升飲料中若含有5克糖分，須繳每公升18便士（約台幣8元）糖稅；含有8克以上糖分，則須繳每公升24便士（約台幣10元）糖稅。

英國獨立財政監察機構「預算責任辦公室」（OBR）表示，預期進帳到國庫的飲料含糖稅，比預期的少了一半。因爲有許多飲料廠商因應糖稅標準，減少了產品中糖分。 商業顧問公司奧緯諮詢（Oliver Wyman） 合作夥伴公司Duncan Brewer表示：「飲料含糖稅雖未正式上路，但已經取得成功。消費者對糖分攝取有更多意識；許多飲料廠商也重新調製配方，這是一個政府良性干預的好例子。」

英國下月開徵糖稅，百事可樂也要漲價，將成本轉嫁消費者。法新社
英國下月開徵糖稅，百事可樂也要漲價，將成本轉嫁消費者。法新社
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