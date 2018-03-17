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英國與俄相關神秘死亡案 件件離奇

2018-03-17 13:37中央社 倫敦16日綜合外電報導

前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國遭下毒命危。英國媒體整理與俄國有關的英國神秘死亡案，不乏情節更離奇者，甚至特工只需故意在路邊掉一把傘，就能殺人。

●保加利亞異議人士死於毒傘：1978年9月

保加利亞異議人士馬科夫（Georgi Markov）在倫敦滑鐵盧橋（Waterloo Bridge）中了一把改造傘裡的毒物後身亡，是冷戰期間最令人毛骨悚然的案件之一。

馬科夫是得獎作家和英國廣播公司（BBC）播報員。案發當天傍晚，他與通勤族等公車時大腿突感刺痛，一名彪形大漢在他面前掉了把傘後，連忙道歉並跳上一部計程車離開。馬科夫不以為意，但高燒3天後死亡。

辦案人員後來從馬科夫的皮膚內發現1枚僅1.7公釐、含有毒物的小圓珠。馬科夫遭暗殺被認為是保加利亞秘情局所為，當時保加利亞仍是蘇聯附庸。

●前俄諜報官員李維寧科遭毒殺：2006年11月

前俄國聯邦安全局（FSB）官員李維寧科（Alexander Litvinenko）遭毒殺身亡案一度引起重大國際事件。李維寧科2006年11月在喝下一杯茶後感到不適，茶裡後來被驗出含放射性物質「釙」（polonium）。

李維寧科曾與殺他的人在倫敦中區梅菲爾（Mayfair）的千禧旅館（Millennium hotel）1樓的酒吧碰面，凶手為魯戈福（Andrei Lugovoi）與柯夫通（Dmitry Kovtun）。魯戈福曾為前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）官員後轉為商人，現任職於俄國下議院；柯夫通則是魯的兒時好友。俄國總統蒲亭否認所有涉案指控，也拒將2人引渡給英國。

●俄富商協助查洗錢 慢跑途中倒斃：2012年11月

俄國商人伯瑞皮李奇尼（AlexanderPerepilichnyy）當時在英國莎麗郡（Surrey）住家附近慢跑途中倒斃，原本認為是自然死亡，但一份預審聽證的證據顯示，他的胃內發現有毒植物斷腸草所含的化學物質。他死前正協助一間特別投資公司揭發一宗俄國2.3億美元的洗錢案，恐有俄國官員涉案。

●富商槓蒲亭 家中上吊死因不單純：2013年3月

流亡億萬富豪比瑞索夫斯基（Boris Berezovsky）被人發現在公寓內上吊自殺。比瑞索夫斯基死前高調與蒲亭在媒體交兵超過10年，而他曾是支持蒲亭的紅頂商人。驗屍的病理學家表示，無法排除謀殺的可能性。

●富商合夥人墜樓 自殺證據不足：2014年12月

幫比瑞索夫斯基洗錢的合夥人楊恩（Scot Young），在倫敦中區馬里波恩（Marylebone）1棟4樓公寓摔落後插死在欄杆上，驗屍官認為證據不足以證明他是自殺。

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