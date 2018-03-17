影／巴西女議員遭「行刑式槍殺」 萬人上街怒吼要真相

2018-03-17 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳祐元 ╱即時報導



巴西大城里約熱內盧日前發生1起重大槍擊案，38歲的的女市議員佛朗哥（Marielle Franco），14日晚間參加完拉帕區（Lapa）的座談會後，準備搭車離開，此時卻遭到不明人士連開數槍，佛朗哥和司機葛梅斯（Anderson Pedro Gomes）當場死亡，她的助理則是被子彈碎片擊中受輕傷，消息一出，震驚巴西社會。

佛朗哥出生於里約「馬雷貧民窟」（Mare），是巴西左翼「社會主義自由黨」（PSOL）的崛起新星，她長期關注底層人權，為貧民窟和受虐女性發聲；2016年底，她在巴西地方選舉中，以第5高票之姿當選市議員。由於佛朗哥身中4槍（頭部3槍，頸部1槍），可以說是遭到「行刑式槍殺」，因此里約檢察官已朝政治謀殺的方向偵辦。

里約近期暴力犯罪不斷攀升，巴西總統泰梅爾（Michel Temer）眼看情況快要失控，在2月時簽署法令，決定由軍隊接管里約維安事務，發動大規模掃黑行動，而佛朗哥正是監督軍隊任務的政府委員會發言人，她日前才公開質疑軍方在阿卡里貧民窟（Acari）動用私刑，非法處決2名未成年少年，引起輿論譁然，也讓她和軍隊間的關係變得緊張。

根據《路透》報導，暗殺佛朗哥的幕後黑手，目前還不得而知，當地2大幫派「紅色司令部」與「正宗第三司令」，皆已向媒體澄清非他們所為，檢調單位則懷疑涉案懸疑人，可能是由退役或貪腐軍警組成的地下民兵團。巴西總統泰梅爾（Michel Temer）表示，佛朗哥之死是對巴西民主及法治的攻擊，他將指派國防部長鍾曼（Raul Jungmann）全力協助調查。