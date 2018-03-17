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俄年輕世代為何是普亭鐵粉？他們過得比上一代好

2018-03-17 11:45聯合報 記者田思怡╱即時報導

俄國總統普亭（右）15日出席莫斯科一場青年座談。美聯社
俄國總統普亭（右）15日出席莫斯科一場青年座談。美聯社
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俄國明天（18日）舉行總統大選，現任總統普亭篤定連任，根據去年12月的民調，18到24歲的年輕人有86%挺普亭，是最支持普亭的年齡層，這些年輕人不關心政治，但認為他們過得比上一代好，因此，從出生就在普亭治下的年輕人為何不繼續挺他們認識的唯一領導人呢？

普亭已在俄國掌權18年，在普亭執政後長大的年輕人被稱為「普亭世代」（the Putin Generation），他們是普亭的鐵粉。華爾街日報從民調、社會學研究，以及對四個城市的十多名年輕人的訪談中發現，普亭世代多半對政治沒興趣、普遍支持普亭、最關心自己的生活。他們大多滿意他們的生活，也意識到他們過得比父母輩要好。

住在工業城車里雅賓斯克的高中生伊夫萊說，他確信只有普亭能治理像俄國這樣的大國。「沒人來煩我，沒人沒收我的公寓、我的麵包，所以大家相安無事。我對政治沒興趣。」他的母親告訴他，在蘇聯解體後的1990年代，她早上六點就要去排隊買牛奶和麵包。

在里雅賓斯克的大學讀法律的庫克琳娜很珍惜普亭治下的「和平與穩定」，她對於家鄉有那麼多新購物中心很興奮。

住在海參崴的葉爾修娃正在讀中文，計畫今夏去中國旅行，之後再申請交換學生。愛喝咖啡的她說，她這一代的生活比過去更好、更自由，也享有更大的言論自由 。例如，她參加一個文學討論會，並出版文化雜誌，「這在上一代無法想像。」

在這些人的一生中，普亭把俄國混亂的民主改造為專制國家，他寫下新社會契約，提供人民更好的生活水準並恢復俄國在世界舞台上的地位，同時限制政治自由。年輕世代大多不在意這樣的交換。

許多年輕人說，他們看到了問題，例如貪腐，但他們都在忙自己的事。

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