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前俄諜遭下毒扯進普丁 俄暴跳如雷

2018-03-17 10:36中央社 莫斯科16日綜合外電報導

英國今天直接把俄羅斯總統普丁扯進前俄國雙面諜遭下毒一案，讓俄國暴跳如雷。克里姆林宮指英國的說法「令人震驚且不可原諒」，揚言俄國會採一切符合自身利益的措施反擊。

法新社報導，英國外交大臣強生（Boris Johnson）說英國政府是與普丁（Vladimir Putin）「爭執」而非俄國民眾，讓英俄兩國就前俄諜遭神經毒劑攻擊一案的罵戰升溫。

強生在倫敦說：「我們認為極有可能是他親自決定，在英國街頭直接使用神經毒劑，這是第二次世界大戰以來在歐洲街頭的頭一遭。」

普丁的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應指出，強生的說法，違反所有外交禮儀的規定。他對俄國各新聞通訊社表示，將普丁扯進斯克里帕爾（Sergei Skripal）遭下毒攻擊一案，「從外交的觀點看，除了是令人震驚與不可原諒的行為外，沒有別的」。

英國首相梅伊宣布驅逐23名俄國外交官、暫停兩國高層接觸及其他相關措施。克里姆林宮也暗示，他們會驅逐英國外交官及採用其他「最符合莫斯科利益」的措施，回應英國。

培斯科夫說：「所有步驟都會經過深思熟慮。」

在一份罕見的聯合聲明中，英、法、德及美國領袖昨天譴責斯克里帕爾及女兒尤莉雅（Yulia）遭下毒攻擊，是「對英國主權的攻擊」。前俄諜斯克里帕爾與女兒在醫院傷勢仍重，不過情況穩定。

斯克里帕爾本月4日帶著從莫斯科到英國參訪的女兒外出吃午餐，之後兩人就癱軟在一張長凳上。最先趕到現場的員警貝里（Nick Bailey）也傷重住院，英國衛生單位今天表示，貝里的狀況好轉，且意識清楚。

許多俄國民眾仍對自己的國家需為此事負責感到懷疑，部分分析家也尚未排除此案為一般犯罪，或只是惡棍特工所為。

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