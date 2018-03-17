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里約女議員遭槍殺 彈藥出自聯警

2018-03-17 07:12中央社 聖保羅16日專電

巴西里約熱內盧市黑人女市議員瑪麗耶爾．佛朗哥遭暗殺，頭部中彈四槍身亡。歐新社
巴西里約熱內盧市黑人女市議員瑪麗耶爾．佛朗哥遭暗殺，頭部中彈四槍身亡。歐新社
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巴西環球電視台新聞報導，里約熱內盧刑警追蹤犯罪分子用來槍殺女市議員佛朗哥的9釐米口徑手槍的彈藥來源，屬於2006年銷售給巴西利亞聯邦警察的批次。

根據調查，這批子彈於2006年12月29日由CBC公司出售給聯警，發票編號為220-821和220-822。刑警和聯警將調查彈藥是否被挪用，以及如何發生的。

昨天下午，警方已經知道犯罪分子向佛朗哥（Marielle Franco）乘坐的汽車開了13槍，其中9槍在車身，4槍在玻璃上。

佛朗哥在返家途中遭遇伏擊，她的頭部和頸部分別中了3槍和1槍，39歲的司機葛梅斯（Anderson Gomes），背後也中3槍，2人當場死亡。佛朗哥旁邊的女助理只被子彈碎片擊中受輕傷，死裡逃生。

佛朗哥的死引發各種臆測，從仇恨犯罪到貪腐軍警買凶殺人，都是可能原因。而無論兇手的殺人動機是什麼，都是反民主的罪行。

巴西政府派遣軍隊，採取聯邦干預里約熱內盧公共治安的措施，明天將滿一個月。沒有人敢貿然預測，佛朗哥的死可能對干預行動造成的衝擊。唯一的共識是釐清罪行將直接影響未來軍事行動的可信度。

由公共安全專家和民間社會其他代表組成的民間組織「干預觀察站」聲明指出，「現在最重要的是軍警需要有所行動，讓民眾不再懷疑警察的行為；刑警必須盡快釐清罪刑；而聯邦干預的軍事指揮必須對社會作出回應。」

巴西警察里約
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