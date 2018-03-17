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媒體：巴勒斯坦人駕車衝撞以軍 2死2傷

2018-03-17 04:40中央社 耶路撒冷16日綜合外電報導

以色列媒體報導，一名巴勒斯坦人今天在遭佔領的約旦河西岸開車衝撞一群以國軍人，造成2名以國士兵喪生和2人受傷。

以國軍方未證實士兵死訊，但指出一名巴勒斯坦人「開車輾過（以國）士兵，他們當時正在守衛梅弗多坦（Mevo Dotan）社區附近的道路。」梅弗多坦是約旦河西岸北部一處屯墾區。

以國軍方說，攻擊者已遭逮捕並送往醫院。

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