南非前總統朱瑪涉貪 將被起訴

2018-03-17 04:40 中央社 約翰尼斯堡16日綜合外電報導



南非前總統朱瑪（Jacob Zuma）將以貪汙罪名被起訴。 美聯社 分享 facebook 南非國家檢察署（NPA）署長亞伯拉罕斯今天表示，前總統朱瑪（Jacob Zuma）在1990年代末期一宗金額高達25億美元軍火交易案中涉嫌貪汙，將以貪汙罪起訴。

路透社報導，亞伯拉罕斯（Shaun Abrahams）在媒體簡報會上表示：「衡諸事證後，我認為，根據起訴書羅列的指控成功起訴朱瑪先生，是合理的展望。」

亞伯拉罕斯並說，朱瑪否認對他的一切指控。

他表示：「法院審判將會是公開討論這些議題的最合宜場所。」